Le esercitazioni della NATO sulla guerra nucleare non sono una cosa nuova

Si chiama Steadfast Noon e – esattamente come nel caso di Locked Shields – rappresenta una delle varie esercitazioni periodiche che la NATO mette in piedi per coprire tutti gli ambiti di intervento dell’alleanza militare. Come ogni anno, si sta verificando una esercitazione nucleare della NATO tra Belgio, Mare del Nord e Regno Unito. Si tratta di un evento che sarà in programma fino a fine ottobre e che era stato ampiamente calendarizzato (tra l’altro in maniera ricorsiva, perché avviene almeno una volta all’anno). Non c’entra nulla l’escalation che sta avvenendo nei rapporti tra Russia e Ucraina. Eppure, sui social network questa notizia di routine – molto ben comunicata, tra l’altro, dall’ufficio stampa dell’alleanza atlantica – si sta fortemente ingigantendo, fino a trasformarla nel solito complotto.

Esercitazione nucleare della NATO e i soliti complotti

Il comunicato stampa di cui parliamo recita:

«L’esercitazione ‘Steadfast Noon’ coinvolge 14 paesi e fino a 60 velivoli di vario tipo, inclusi jet da combattimento di quarta e quinta generazione, nonché aerei di sorveglianza e aerei cargo. Come negli anni precedenti, parteciperanno US-B52 a lungo raggio».

Insomma, nessuna modifica rispetto alle attese, nessuna variazione sul tema. Anzi, secondo il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, sarebbe stato profondamente sbagliato rinunciare a una esercitazione nucleare periodica, a causa di quello che sta avvenendo in Ucraina. Dichiarazioni di questo genere sono state rilasciate proprio per diffondere, nella maniera più ampia possibile, il messaggio relativo alla pianificazione delle attività ed evitare proprio quello che – nonostante tutto – sta accadendo sui social network.

A dare ulteriore rilevanza al complottismo ci ha pensato, suo malgrado, Elon Musk, rispondendo a un tweet in cui si riportava la notizia dell’esercitazione nucleare della NATO. «L’esercizio rende perfetti» – ha risposto Musk all’utente che proponeva come contenuto quello dell’esercitazione Steadfast Noon.