Elon Musk dice che continuerà a fornire Starlink all’Ucraina gratis

L’uomo delle inversioni a U. Elon Musk ci ha abituato spesso a cambiamenti d’idea repentini, velocissimi, a volte legati alle sue aziende in maniera determinante ed economicamente rilevante. Lo abbiamo visto con Twitter, ad esempio, e con la sua proposta di acquisto da 44 miliardi, poi ritirata, poi riconfermata e infine chissà. Lo stiamo vedendo oggi con i terminali Starlink in Ucraina. Il fondatore di Tesla e Space X, allo scoppio della guerra, aveva garantito all’Ucraina le sue infrastrutture per consentire la navigazione internet a esercito, istituzioni e civili. Tuttavia, nella scorsa settimana aveva fatto comunicare a Space X la sua intenzione di interrompere le forniture, se non fosse arrivato il supporto concreto del governo americano. Oggi, a quanto pare, siamo di nuovo al punto di partenza: Elon Musk ha detto che continuerà a fornire Starlink gratis all’Ucraina, anche se questo comporterà una significativa perdita economica.

LEGGI ANCHE > Elon Musk ha avvisato gli Usa: non potrà più sostenere le spese di Starlink per internet in Ucraina

Starlink continua le forniture in Ucraina, l’inversione a U di Elon Musk

The hell with it – ha scritto Elon Musk su Twitter per comunicare questa sua decisione. «Anche se Starlink sta ancora perdendo denaro e altre società stanno ottenendo miliardi di dollari dei contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il governo ucraino». Eccola, la svolta. Negli ultimi giorni, l’imprenditore era stato accusato (lui stesso aveva successivamente smentito) di aver avuto dei colloqui con Putin e di aver lanciato un sondaggio “interessato” sulle condizioni per la pace in Ucraina, troppo appiattite su posizioni filo-russe. Tuttavia, allo stesso tempo, Elon Musk era stato tra i primi a intervenire concretamente a supporto dell’Ucraina, intrattenendo anche un filo diretto con il presidente Volodymyr Zelensky.

Nonostante le perdite milionarie (si stima che nel prossimo anno, l’operazione di Starlink in Ucraina potrebbe arrivare a costare oltre 300 milioni di dollari), Musk accetta di giocare la partita e di rinunciare a questa definizione – appiattita sulle posizioni russe – che gli viene recentemente attribuita. I milioni contano meno, a quanto pare, della geopolitica.