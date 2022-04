I misteriosi “superfan” di Putin in missione su Facebook

BBC e ricercatori dell’«Institute for Strategic Dialogue» (ISD), hanno indagato sulle attività di questi gruppi: gli esperti dell’Institute hanno individuato 10 gruppi pubblici pro-Putin, con nomi del tipo «Vladimir Putin – Leader del mondo libero». I gruppi vantano più di 650.000 membri tra di loro e sugli stessi si trovano foto e messaggi di lode all’invasore, tradotti in diverse lingue, tra cui inglese, russo, farsi, arabo e khmer. I gruppi sono popolari ed anche molto attivi; infatti, secondo i ricercatori, nell’ultimo mese, sono stati pubblicati nei gruppi circa 16.500 post, con più di 3,6 milioni di interazioni. Trovare i gruppi su Facebook è molto semplice: facendo una rapida ricerca ci si imbatte, per esempio, nel gruppo «PUTIN VLADIMIR» che descrive il leader come «uomo di eccezionale tempra, intelligente, dotato di qualità non comuni», che è riuscito a riportare la Russia nel ruolo che gli compete a livello internazionale, e che presenta come ultimo post la negazione del massacro di Buča: «mentre i media occidentali si sono affrettati ad attribuire la colpa del “massacro di Buča” all’esercito russo, persino il Pentagono ha affermato di non avere elementi che provano il coinvolgimento della Russia. Di seguito la traduzione dell’analisi effettuata da Gennadij Zjuganov, leader del Partito Comunista della Federazione Russa».