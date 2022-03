No, il “Putin pub” di Gerusalemme non è stato rinominato “Zelensky pub”

Narrazioni mitologiche che portano alla creazione e alla condivisioni di storia che esistono solamente sui social e che non hanno riscontro nella vita reale e nel mondo reale. È successo con la pandemia e succede ancora con la guerra in Ucraina. Gli estremismi – in entrambi i sensi – portano a raccontare eventi mai accaduti, come successo con la storia del Putin pub di Gerusalemme che, secondo una parte della vulgata social, avrebbe cambiato il suo nome. Questo fatto è realmente accaduto, ma la birreria non ha deciso di dire addio a quel riferimento al Presidente russo per fare spazio alle celebrazioni del presidente ucraino.

Eppure sui social circola questa narrazione, condita anche da un’immagine che immortalerebbe l’esterno del rinominato “Zelensky Pub” in quel di Gerusalemme.

Ma la storia non è esattamente questa. Anche perché si tratta di un foto-montaggio. Lo si evince già dal fatto che la scritta non sia in linea con il resto del testo, apparendo leggermente inclinata. Inoltre, lo stesso locale di Gerusalemme aveva già smentito questa narrazione che è corsa incontrollata sui social.

«Cari amici! Chiediamo a tutti voi di ignorare la falsa notizia che il bar ora porterà il nome di Zelensky. Questo non è vero, si tratta di macchinazioni di photoshopper inesperti. Abbiamo più volte sottolineato che stiamo cercando di essere FUORI dalla politica, perché il nostro bar è per la pace, l’amicizia».

Putin pub Gerusalemme, la bufala del cambio nome

Una smentita datata 7 marzo, ma quell’immagine modificata continua a imperversare sui social. Occorre sottolineare come il locale non si chiami più “Putin pub”, ma neanche “Zelensky pub”. I titolari hanno deciso di cambiare la propria etichetta passando a un più comune “Generation Pub“, cancellando ogni possibile riferimento alla politica e alla situazione attuale in Ucraina e alle tensioni internazionali provocate dall’invasione russa.