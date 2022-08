TikTok lancia una nuova funzione per condividere le Storie su Instagram e Facebook

TikTok ha rivelato a TechCrunch che sta lanciando una nuova funzione che consentirà agli utenti di condividere le Storie di TikTok sui social network “rivali”, tra cui Facebook e Instagram. TikTok ha iniziato a testare le Storie, un contenuto video più breve rispetto a quello canonico dei Per te, a partire dall’anno scorso. Nel frattempo, su Instagram hanno preso sempre più piede i Reels, una funzionalità accolta dagli utenti non senza perplessità in quanto troppo simile al formato video tipico di TikTok. I punti di incontro e le similarità tra i vari social network, in ogni caso, diventano sempre di più.

La funzione pilota per condividere le Storie di TikTok su altri social

Questa nuova funzionalità potrebbe dare maggiore visibilità ai contenuti di TikTok, il che sarebbe utile per i tiktokers dal momento che Meta, azienda proprietaria di Instagram e Facebook, ha lavorato per evitare che i video creati per TikTok circolassero nella sezione Reels di Instagram. Non è raro infatti vedere nella sezione Reels di Instagram dei video che presentano il watermark di TikTok. Meta infatti ha dichiarato, rivolgendosi soprattutto ai creators, che avrebbe dato priorità ai contenuti originali, creati o pubblicati su Instaram e Facebook senza passare da TikTok e per fare questo avrebbe anche attuato una strategia per ricompensare tramite bonus in denaro i content creators.

Postare su altri social le Storie di TikTok potrebbe essere un vantaggio per i content creators, che avrebbero la possibilità di condividere con un pubblico più vasto il loro lavoro senza dover creare altri contenuti specifici per Instagram o Facebook. TikTok non ha ancora confermato quando la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti: la funzione di condivisione su altri sociale è ancora in fase di test e quindi soggetta a modifiche prima che venga resa disponibile per tutti gli utenti.