Khaby Lame è ufficialmente cittadino italiano: oggi il giuramento presso il Comune di Chivasso

Il più seguito su TikTok da oggi è un italiano, ufficialmente. La strada verso l'ottenimento della cittadinanza non è stata facile, e non lo è per altri come Khaby che si sentono italiani ma non sono riconosciuti tali

Il tiktoker Khaby Lame da oggi, 17 agosto, è cittadino italiano. In un video pubblicato sul canale Youtube del Comune di Chivasso, dove si è stabilito fin dai primi anni di età e dove è cresciuto. Per questo dice che aver ottenuto la cittadinanza è motivo di orgoglio oltre che una grande responsabilità ma che cambia effettivamente poco dal momento che si è sempre sentito italiano. Il giuramento che ha pronunciato «non sono parole al vento», dice.

Khaby Lame cittadino italiano, da TikTok al comune di Chivasso

Su TikTok è diventato ed è tuttora famoso per i suoi video satirici, sulla sua bio di TikTok si legge: «Se vuoi ridere sei nel posto giusto». A giugno scorso ha superato il record di Charlie D’Amelio, ballerina professionista che fino ad allora era la più seguita su TikTok con 142,2 milioni di follower. Oggi Khaby è seguito da 148,5 milioni di persone, Charlie da 145,4 milioni di persone. All’indomani della conquista, Khaby in un’intervista ha esposto le proprie perplessità riguardo alle modalità di concessione della cittadinanza italiana, dicendo a La Repubblica che «non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me». Davanti alla possibilità di ottenere finalmente la cittadinanza dopo aver raggiunto un traguardo così importante sui social, Khaby oppone ancora i propri ragionevoli dubbi: «Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto».

Poco dopo è arrivata la comunicazione, con un tweet, del sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia in cui si annunciava che il decreto di concessione della cittadinanza italiana era stato già emanato dal Ministero dell’Interno e che a breve sarebbe stato contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento, che si sono tenuti oggi. In effetti, le considerazioni di Khaby Lame sul tema della concessione della cittadinanza sono inopinabili: spesso, in Italia, la concessione della cittadinanza sembra essere equiparata a un premio che si ottiene per i propri meriti, come nel caso di Khaby Lame. Le parole del tiktoker dopo la pronuncia del giuramento però sono quelle che dovrebbero far riflettere in modo più approfondito sul tema. La cittadinanza italiana non è una formalità per tanti, come Khaby, che si sentono italiani perché nati o cresciuti in Italia.