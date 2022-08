Il test di Facebook sul feed con il testo dopo la foto, il video o il link

Prima il contenuto principale (spesso rappresentato da una foto, da un video, da un link a un articolo), poi le parole della persona che, su Facebook, la sta proponendo. Sembra proprio questa la direzione che la piattaforma di Mark Zuckerberg intende intraprendere: alcuni utenti italiani hanno segnalato a Giornalettismo questo interessante cambiamento, che porterebbe Facebook ad assomigliare molto di più a Instagram. O – se vogliamo – a TikTok. Anche su queste piattaforme, infatti, il contenuto viene prima della caption. Si tratta dell’ennesimo passaggio che Facebook intende fare per assumere le forme più appetibili dei social network che, ultimamente, stanno ottenendo maggiori consensi soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

Nuovo feed Facebook, la caption in basso rispetto alla foto, al video o al link

Esaminiamo questa nuova interfaccia che è ancora in fase di test:

Come si può vedere da questo primo screenshot, quando siamo in presenza di una immagine, il testo di descrizione finisce in basso e non in alto, come siamo stati abituati dal social network fino a questo momento. La stessa cosa vale per i video e per i link:

Questa funzionalità, invece, non sembra ancora essere stata testata per i contenuti sponsorizzati, che – invece – mantengono la vecchia formula: prima il testo, poi il contenuto. Ovviamente, tutto questo che stiamo descrivendo vale per la versione mobile, mentre gli stessi account che ci hanno segnalato questa novità non notano differenze nel loro account su desktop. L’implicazione di questa novità – dare priorità al contenuto – oltre ad andare nella direzione di privilegiare i contenuti multimediali rispetto al testo, porterà sicuramente a una maggiore concentrazione dell’utente sui contenuti multimediali stessi.

Si tratta dell’ennesima novità che caratterizzerà il feed di Facebook (che, a quanto pare, ci suggerirà anche contenuti che arrivano da persone che non conosciamo, facendo un altro passo in avanti verso la tiktokizzazione del social network di Zuckerberg) e che, nell’interfaccia, sta sperimentando anche un nuovo tipo di font per i post.