Con “Feeds tab”, su Facebook si potranno visualizzare i post in ordine cronologico

Mark Zuckerberg ha annunciato una nuova funzionalità in arrivo su Facebook. Si chiama “Feeds tab” e consentirà agli utenti di visualizzare i post in ordine cronologico.

LEGGI ANCHE > Meta elimina i gruppi no-vax legati a V_V, giro di vite in Italia e Francia

Con “Feeds tab” su Facebook puoi visualizzare i post in ordine cronologico

«Una delle funzioni più richieste per Facebook è assicurarsi che le persone non perdano i post degli amici – scrive Zuckerberg in un post -. Quindi oggi lanceremo una tab Feed dove potrai vedere i post dei tuoi amici, gruppi, Pagine e altro separatamente in ordine cronologico. L’app sarà comunque aperta a un feed personalizzato sulla scheda Home, dove il nostro motore di scoperta consiglierà i contenuti che pensiamo ti interessino di più. Ma la Feeds tab ti darà un modo per personalizzare e controllare ulteriormente la tua esperienza».

Questo significa che ci saranno ancora i post consigliati che si basano su algoritmi nel feed di Facebook. Ma sarà possibile ottenere anche questa opzione separata. La Feeds Tab è divisa in sottosezioni come Tutti, Preferiti, Amici, Gruppi, ecc. Queste sottosezioni filtrano i post nel feed in categorie che interessano all’utente. Ciascuna di queste sezioni contiene i post ordinati cronologicamente, con i post più recenti in alto. La scheda Feed sarà accessibile praticamente non appena apri l’app mobile. La Feeds Tab si aggiunge all’altra recente novità di Meta: Facebook ha annunciato che consentirà agli utenti di avere fino a cinque profili separati legati a un singolo account. Gli utenti potranno, dunque, dedicare i loro diversi profili a gruppi specifici con cui desiderano connettersi: per esempio uno dedicato esclusivamente agli amici e l’altro ai colleghi. Non è necessario che i profili aggiuntivi includano il nome reale di una persona. Gli utenti potranno scegliere qualsiasi nome per il profilo.