Facebook consentirà di creare fino a cinque profili legati a uno stesso utente

Facebook ha annunciato che presto consentirà agli utenti di avere fino a cinque profili separati legati a un singolo account. Gli utenti potranno, dunque, dedicare i loro diversi profili a gruppi specifici con cui desiderano connettersi: per esempio uno dedicato esclusivamente agli amici e l’altro ai colleghi. Coloro che parteciperanno al test potranno facilmente passare da un profilo all’altro.

La novità di Facebook: fino a cinque profili legati a un singolo account

«Per aiutare le persone a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni, stiamo testando un modo per consentire alle persone di avere più di un profilo legato a un singolo account», ha detto il portavoce di Facebook Leonard Lam a TechCrunch in un’e-mail. «Chiunque utilizzi Facebook deve continuare a seguire le nostre regole». Non è necessario che i profili aggiuntivi includano il nome reale di una persona. Gli utenti potranno scegliere qualsiasi nome per il profilo, purché sia ​​univoco e non utilizzi numeri o caratteri speciali. I profili principali delle persone dovranno, però, avere ancora il nome che usano nella vita di tutti i giorni. Se qualcuno violerà ripetutamente le politiche dell’azienda utilizzando uno dei suoi profili aggiuntivi, i sistemi di Facebook riconosceranno l’account “colpevole” e prenderanno le misure appropriate, come rimuovere il profilo aggiuntivo o tutti i profili, incluso quello principale. Altri social network come Instagram e Twitter già consentono alle persone di separare i contenuti che possono essere visti solo da utenti selezionati. Alcuni utenti non vogliono, infatti, che i loro contenuti personali vengano mostrati, ad esempio, ai colleghi di lavoro. Un motivo in più per Facebook di provare questa novità, in un processo più intuitivo e organizzato rispetto a quello esistente.