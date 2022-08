E ora TikTok deve gestire la grana degli influencer che fanno annunci politici

La sensazione è che poi, alla fine, si vada sempre nella solita direzione. Le piattaforme che nascono per motivi di intrattenimento (lo era Facebook, lo era Instagram), alla fine subiscono tutte la medesima parabola: iniziano con aprirsi alle news e finiscono per ospitare annunci politici. TikTok aveva provato ad alzare le difese immunitarie contro i messaggi dei professionisti della politica, non prevedendo – per policy – la presenza di annunci elettorali a pagamento. Eppure, negli ultimi tempi, deve fare i conti con una nuova tendenza: quella degli influencer politici su TikTok.

Influencer politici su TikTok, come verranno fronteggiati dalla piattaforma?

Come ha riportato la BBC, infatti, alcuni influencer di TikTok sarebbero stati pagati dai gruppi politici per promuovere le loro campagne elettorali. Il video non si presentava nella canonica forma di un contenuto sponsorizzato, cosa che – come detto – sarebbe proibita dall’applicazione. Tuttavia, gli influencer di TikTok hanno spesso trovato il modo di aggirare questo ostacolo: non hanno preso soldi, ma hanno monetizzato in maniera alternativa. Sempre di merce di scambio, in ogni caso, si tratta. Per questo TikTok dovrebbe vigilare anche su quei contenuti, in apparenza innocui, che tuttavia potrebbero costituire una violazione delle sue policies riguardo all’annuncio politico a pagamento.

Se ne sta parlando moltissimo, a livello globale, soprattutto perché negli Stati Uniti sono ormai prossime le elezioni di midterm. Ma se ne parla anche in Italia, con le elezioni politiche del 25 settembre ormai alle porte. E se è vero che una campagna elettorale rapida e – tutto sommato – inattesa, condotta in pieno agosto, non ha portato gli spin doctor a trovare strategie alternative a quelle solite per la promozione dei contenuti dei singoli politici, non bisogna abbassare la guardia e bisogna monitorare anche il comportamento degli influencer di casa nostra: è un attimo, su TikTok, a far passare dei contenuti non esattamente in linea con la verità. Ci si aspetta un lavoro extra da parte dei moderatori della piattaforma.