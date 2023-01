Telemedicina in Italia, il quadro completo tra soldi del PNRR e limiti

A che punto siamo con la Telemedicina in Italia e, più in generale, con la digitalizzazione della sanità italiana? Considerata la somma di denaro del PNRR destinata per lo scopo (4 milioni in totale di cui 1 milione specificatamente solo per l’ambito Telemedicina), nell’approfondimento dedicato la redazione di Giornalettismo ha scelto di partire dalla definizione di Telemedicina – spiegando in quali ambiti digitale e salute degli italiani si incontrano -, in che modo governo Draghi e governo Meloni stanno investendo e quali sono le prospettive – considerato il nostro presente – per il futuro.

Telemedicina in Italia tra traguardi, ostacoli e limiti

Nel nostro approfondimento ci siamo avvalsi del parere di esperti di settore come Antonio Vittorino Gaddi, presidente della Società Italiana di Telemedicina (S.I.T.), che ci ha parlato non solo del lato luminoso della telemdicina ma anche dei rischi e dei limiti nei quali potremmo incappare in questo procedimento di digitalizzazione che – per sua natura – avendo strettamente a che fare con l’essere umano e la sua salute presenta una serie di ostacoli non da poco. Abbiamo parlato anche con Deborah De Cesare, Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Sanità Digitale, che ci ha spiegato quali sono stati gli effetti della pandemia sulla Sanità digitale fornendoci anche dei dati sull’utilizzo di sistemi come la tele-visita in Italia.