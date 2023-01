Quali sono alcune delle applicazioni di telemedicina più innovative e utili

Nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a diventare molto popolari le applicazioni per il benessere della persona, tra cui quelle per fare attività fisica, quelle che aiutano le persone a rilassarsi oppure quelle che servono per monitorare le ore di sonno o la propria alimentazione. Esistono però anche delle applicazioni che rientrano più strettamente nell’ambito della telemedicina e che consentono quindi di contattare dei medici o dei professionisti della sanità o che aiutano le persone che hanno delle malattie a monitorare le proprie condizioni di salute e il proprio percorso di cura. Queste applicazioni possono essere utili anche per fornire dei dati o delle informazioni al medico curante.

Le app di telemedicina: l’applicazione “empatica” per il monitoraggio della salute e quelle per la salute mentale e la prenotazione delle visite mediche

PatchAi è un’applicazione che si basa su un sistema di Intelligenza Artificiale: si tratta di un assistente virtuale che ricorda ai pazienti quando è il momento di prendere i farmaci o di iniziare trattamenti medici specifici ma oltre a questo l’applicazione è in grado anche di monitorare la salute del paziente raccogliendo dati sull’efficacia delle cure. L’applicazione è in grado anche di mettere a proprio agio i pazienti, alla base c’è un approccio empatico verso la terapia medica. L’applicazione è stata sviluppata da Alessandro Monterosso, infermiere e fondatore dell’omonima start up, insieme ad altri studiosi e ricercatori. L’idea di creare PatchAi, ha spiegato Monterosso a Forbes, è nata anche dall’esigenza di applicare la tecnologia alla raccolta dei dati relativi al paziente e alle sue condizioni di salute che di solito avviene su carta e che può essere facilitata dall’utilizzo degli strumenti digitali.

Anche le applicazioni per monitorare il proprio stato di salute mentale o benessere psicologico sono molte e molto utilizzate. Alcune aiutano a contrastare ansia e stress attraverso consigli o esercizi, altre consentono invece di contattare i professionisti della salute mentale. Tra queste c’è per esempio TherapyChat che consente di ottenere sostegno psicologico online.

Esistono infine applicazioni come Pagine Mediche o Mio Dottore che funzionano sia tramite i siti Web sia tramite le applicazioni e che servono per connettere tra loro medici e pazienti: le persone possono utilizzare queste piattaforme per trovare il medico o il professionista più vicino alle proprie esigenze e hanno la possibilità di scegliere se si vuole essere visitati a distanza, tramite una videochiamata con il medico.

Queste applicazioni, unite ai servizi di telemedicina sempre più noti e diffusi, hanno il vantaggio di facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria rendendola un’esperienza più veloce e accessibile.