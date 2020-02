Giornata avvelenata, in vista della finale Sanremo 2020 che andrà in onda a partire dalle 20.45 di questa sera e che vedrà ospiti internazionali alternarsi con i cantanti in gara. 23 su 24, visto che Bugo e Morgan sono stati squalificati nella semifinale in seguito all’interruzione della loro performance sul palco. Nel corso dell’ultima puntata condotta come sempre da Amadeus, ci sarà spazio per gli interventi di Fiorello e per le incursioni canore di Tiziano Ferro. Anche questi ultimi due artisti sono stati al centro di polemiche che, in seguito a loro interventi, sono successivamente rientrate.

Finale Sanremo 2020, la diretta testuale

Finale Sanremo 2020, le performance più attese

Le performance più interessanti da seguire saranno quelle di Fiorello che aprirà la serata, poi sarà la volta del tenore Vittorio Grigolo. Christian De Sica sarà all’Ariston con tutto il cast dell’ultimo film Pop Corn, mentre Edoardo Pesce farà un intervento su Alberto Sordi, a cent’anni dalla nascita dell’attore romano.

Mara Venier accompagnerà Amadeus in conduzione, Ivan Cottini porterà la sua testimonianza di danzatore affetto da sclerosi multipla e la sua battaglia contro la malattia. Attesa la performance di Tiziano Ferro, divisa in due momenti: “Alla mia età” sarà la canzone che verrà eseguita per prima, ma ci sarà spazio anche per un gran finale con un medley composto da “Non me lo so spiegare”, “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao”.

L’ospite internazionale della serata, invece, sarà Dua Lipa.

Finale Sanremo 2020, l’ordine d’uscita dei cantanti

In mezzo a questo programma ricchissimo, la gara. Ecco l’ordine d’uscita dei 23 artisti in gara:

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Ricky

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

La serata verrà trasmessa in diretta su Raiuno subito dopo il Tg1, in diretta radiofonica su Radio2, mentre su Raiplay sarà possibile assistere anche alla versione LIS di Sanremo.