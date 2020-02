Mara Venier scende le scale di Sanremo scalza | VIDEO

Lo ha fatto a piedi nudi per non capitolare come il finto Ghali di ieri sera

Per la prima volta Mara Venier scende le scale di Sanremo 2020. La signora della Domenica non era mai stata sul palco dell’Ariston nel corso della gara e non si era mai sottoposta al rito della scalinata. Mara Venier accompagnerà Amadeus nella serata. Poi, domani pomeriggio – intorno alle 14 – sarà lei la protagonista assoluta della giornata con Domenica In, speciale Sanremo.

Mara Venier scende le scale di Sanremo 2020 a piedi nudi

Mara Venier ha scelto di scendere le scale senza scarpe, a piedi nudi. In cima alla scalinata, infatti, Mara Venier ha avuto un attimo di esitazione. La sua scarpa con il tacco, infatti, non era affatto adatta per una discesa impervia come quella della scalinata della scenografia di quest’anno. Per questo, per evitare un capitombolo, Mara Venier ha scelto di scendere le scale a piedi nudi.

MARA VENIER CHE SCENDE LE SCALE SCALZA PER NON FARE LA FINE DEL FINTO GHALI 😂✈#Sanremo2020 pic.twitter.com/feRUGNS66E — MediaTrash_official (@MediaTrash_off) February 8, 2020

Dopo aver raggiunto Amadeus, la signora della domenica ha detto: «Non avrei voluto mai fare la fine del finto Ghali (in realtà lei dice Ghabi, ndr) – ha sorriso -: lo avete visto ieri? È ruzzolato per le scale». Amadeus, alla fine, ha consegnato le chiavi dei camerini di Sanremo a Venier, in vista della sua conduzione di domenica pomeriggio. La battuta della conduttrice esperta è stata pronta: «Speriamo che le utilizzerò e che domani, visto che mi collegherò alle 14, non sarò direttamente lì da questa sera». La sua speranza è anche la nostra.