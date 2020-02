Fiorello: «I vertici Rai ci hanno chiesto di fare il Sanremo bis, la risposta la daremo a fine finale: la settimana prossima»

Ha annunciato che i vertici Rai hanno proposto a lui e ad Amadeus la conduzione bis di Sanremo anche per il 2021

Fiorello entra per il suo monologo della finale

Fiorello è subito salito sul palco di Sanremo 2020 e immediatamente ha fatto show. Ha iniziato il suo monologo dando una notizia importantissima: i vertici Rai, a quanto pare, hanno proposto ad Amadeus e a Fiorello di fare un Sanremo-bis. «Abbiamo deciso che la risposta la daremo al termine della finale, ovvero la settimana prossima». Poi, ha introdotto Amadeus che, in seguito alla sconfitta in una scommessa sugli ascolti, è salito sul palco con la parrucca di Maria De Filippi. Secondo Fiorello, il conduttore assomiglia a Montezemolo ossigenato.

Fiorello monologo della finale: «Salvini e Zingaretti dove siete?»

Fiorello ha fatto un siparietto con Amadeus, non senza aver ricordato che, nel corso del Festival di Sanremo 2020, sembra essere scomparso qualsiasi argomento nell’agenda del dibattito pubblico. «Salvini, Zingaretti, sardine: dove siete? Siete scomparsi! Il Festival ha fagocitato tutto».

Fiorello monologo, Amadeus scende con la parrucca di Maria De Filippi

Del resto, sembra essere normale per un Festival dove è successo di tutto. «Ho visto Morgan inseguire un Bugo – ha detto Fiorello -, ho visto Piero Pelù struccare Achille Lauro. Il figlio di Amadeus aveva 8 anni quando il Festival è iniziato e adesso ne ha 11». Il monologo di Fiorello dura giusto il tempo di introdurre Amadeus e di proporre un nuovo duo, gli Amarello.

Amadeus e Fiorello hanno cantato Un mondo d’amore, canzone di Gianni Morandi. Amadeus canta per la prima volta in diretta televisiva. E ricorda molto il ragazzino nello spot promozionale, quello sempre stonato a cui tutti dicevano di smetterla. Fiorello prova ad aggiustare il tiro e addirittura si avventura in controvoci con la terza superiore rispetto alla base di Amadeus. La canzone si conclude con un lungo applauso del teatro Ariston.