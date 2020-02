Sanremo 2020, Elettra Lamborghini scopre la squalifica di Bugo e Morgan: «No, adesso arrivo io ultima»

Spontanea come sempre, Elettra Lamborghini ha seguito in diretta – ospite di Radio 2 a pochi minuti dalla sua esibizione sul palco dell’Ariston – la squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020. E si è lasciata andare a una reazione che ha suscitato particolare ilarità: «No, raga, vuol dire che adesso sono ultima. Che vita di m…», ha detto la giovane cantante intervistata da Andrea Delogu ed Ema Stokholma.

LEGGI ANCHE –> Morgan insulta Bugo che se ne va, sono squalificati

Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 pic.twitter.com/npYMuy8lLr — Trash Italiano (@trash_italiano) February 8, 2020

La 25enne artista bolognese, nel corso dell’intervista, ha parlato anche della sua esibizione a Sanremo 2020, con la canzone ‘Musica (e il resto scompare)’ svelando anche alcuni retroscena: «Stamattina mi sono svegliata, ero con il mio ragazzo, ero tranquilla. Poi è venuto tutto il mio entourage e mi sono messa a piangere come una bambina. Io ci tengo da matti a cantare. Volevo venire qui e dare tutto il meglio di me stessa. Sono stata contenta, ma ieri non era la mia giornata. Mi è venuto il ciclo. Le ho avute tutte ieri. Non era la mia giornata. Non ero me stessa. La mia vocal coach mi ha detto che le corde vocali diventano piccole quando hai il ciclo. Io devo dare la colpa al ciclo. D’altra parte sono da due anni nel mondo della musica e mi sta andando molto bene. Voglio sempre migliorare. E credo che stasera mi sia andata molto bene», ha detto Lamborghini.

Cosa è successo tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Ma cosa è successo tra Morgan e Bugo durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020? Riavvolgiamo il nastro: durante l’esibizione di Sincero, Morgan ha insultato Bugo e il cantante ha lasciato il palco, rifugiandosi nel backstage. Morgan ha cambiato il testo in corsa ed è poi rimasto solo davanti a pubblico e telecamere, con Fiorello che ha cercato di limitare i danni, senza riuscirci. I due sono stati poi squalificati da Sanremo 2020.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA VIDEO RADIO 2]