Clamoroso durante l’esibizione di Sincero al Festival di Sanremo 2020, con Morgan insulta Bugo. Il cantante scappa dal palco e non si trova più. Il musicista ha cambiato il testo scatenando la rabbia dopo le tensioni scaturite dalla pessima esibizione di ieri sera dicendogli:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la sua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo … per invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”

L’esibizione è clamorosamente interrotta con Fiorello che corre sul palco e cerca di limitare i danni. Risate e sconcerto in sala stampa, che assonnata non comprende subito la gravità della situazione e in un primo momento si pensa a qualcosa di preparato.

Fiorello prova a stemperare la tensione arrivando sul palco: “Non so cosa sia successo”. Poi quando è chiara la situazione scherza con Amadeus: “I danni li hai fatti te quando li hai messi insieme a ottobre. Vabbè uno di meno”, ricevendo l’applauso della sala stampa stremata dalla lunghezza extra-large. Poi lancia una battuta provocatoria: “Eleggiamo il vincitore e domani non veniamo. Ma chi se ne frega della pubblicità avete il canone”. Anche Antonella Clerici cerca di capire cosa sia successo.

La gara riprende con le ultime eisibizioni, con Amadeus che informa prima dello show al pianoforte di Francesca Sofia Novello che il brano è stato squalificato dalla gara:

“Mi dispiace che non siano qui a cantare perché sono due artisti che ho scelto personalmente e ritengo la loro canzone valevole di partecipare, ma per regolamento sono squalificati per defezione dal Festival di Sanremo quindi vedremo una classifica con solo 23 artisti”

La stampa ha votato alle 22:30 e quindi i voti per Morgan e Bugo sono andati dispersi, ma anche quelli degli scorsi giorni. Intanto emergono indiscrezioni che parlano di scintile già nelle prove di oggi tra i due, con Amadeus che già aveva dovuto fare il pompiere. Domani non si esibiranno e ci saranno polemiche. Annullato anche il loro show case a Casa Sanremo.

Morgan, Bugo e quella prima volta di Vasco Rossi

Si era sparsa la voce di un intervento con la stampa per chiarire la situazione, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli. A memoria un fatto del genere accadde a Vasco Rossi, che con “Vita Spericolata” abbandono il palco in segno di protesta per il playback e fu il primo nella storia a non finire l’esibizione anche se per motivi molto diversi.