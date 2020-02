La quarta serata di Sanremo: le semifinali. Ecco la scaletta

Dopo i duetti e le cover, ecco che arriva la ‘ciccia’. La quarta serata Sanremo 2020 sarà quella delle semifinali. Tutti sul palco, quindi, i 24 Big di questo Festival e il voto arriverà solamente dai giornalisti presenti in sala stampa. Ma non ci sarà nessuna eliminazione: i risultati delle serata di venerdì, infatti, si andranno a sommare a quelli del giovedì e faranno media in vista della graduatoria del gran finale di sabato. Discorso diverso, invece, per le ‘Nuove Proposte’ che si giocano i due posti per la finale in uno scontro diretto con giudizio (in diretta) della giuria demoscopica, della sala stampa e del voto del pubblico da casa.

I giovani, le ‘Nuove proposte’ rimaste in gara dopo gli scontri diretti delle prime due puntate sono: Tecla Insolia, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri. Nessuno di loro si esibirà dal vivo sul palco dell’Ariston, ma saranno proiettati alcuni frammenti della loro prima apparizione a Sanremo 2020. Poi la sfida finale tra i due vincitori della semifinale e, intorno alla metà della quarta serata Sanremo 2020, la proclamazione del vincitore. E le sfide dirette saranno: Tecla vs Marco Sentieri e Leo Gassmann vs Fasma. Il tutto, secondo scaletta, dovrebbe avvenire intorno alle 21.40.

Quarta serata Sanremo 2020, la scaletta

Dopo i giovani, spazio ai Big. Questo l’ordine con cui scenderanno sul palco dell’Ariston.

Paolo Jannacci: ‘Voglio parlarti adesso’

Rancore: ‘Eden’

Giordana Angi: ‘Come mia madre’

Francesco Gabbani: ‘Viceversa’

Raphael Gualazzi: ‘Carioca’

Anastasio: ‘Rosso di rabbia’

Pinguini Tattici Nucleari: ‘Ringo Starr’

Elodie: ‘Andromeda’

Riki: ‘Lo sappiamo entrambi’

Diodato: ‘Fai rumore’

Irene Grandi: ‘Finalmente io’

Achille Lauro: ‘Me ne frego’

Piero Pelù: ‘Gigante’

Tosca: ‘Ho amato tutto’

Michele Zarrillo: ‘Nell’estasi o nel fango’

Junior Cally: ‘No grazie’

Le Vibrazioni: ‘Dov’è’

Alberto Urso: ‘Il sole ad est’

Levante: ‘Tikibombom’

Bugo e Morgan: ‘Sincero’

Rita Pavone: ‘Niente (Resilienza 74)’

Enrico Nigiotti: ‘Baciami adesso’

Elettra Lamborghini: ‘Musica (e il resto scompare)’

Marco Masini: ‘Il confronto’

Gli ospiti del penultimo giorno del Festival

Oltre alla doppia gara parallela, come al solito il palco dell’Ariston sarà ricco di ospiti anche per la quarta serata Sanremo 2020. Questa sera Amadeus (affiancato da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello) presenterà Ghali, Johnny Dorelli e Gianna Nannini. Ma l’attesa più grande è per l’arrivo della star internazionale Dua Lipa che si esibirà al Festival per la prima volta. Ovviamente, sul palco, ci saranno anche Fiorello e Tiziano Ferro.

Il regolamento delle semifinali

«I 24 Campioni giudicati solo dai giornalisti – si legge nel regolamento del 70° Festival di Sanremo -. Il voto andrà a fare media sulla classifica parziale che precede l’ultima serata. Per le Nuove Proposte si passa dalle semifinali a «sfide dirette», gli artisti in gara saranno dimezzati dal voto in contemporanea della giuria Demoscopica, della sala stampa e del televoto. I due finalisti non si esibiranno dal vivo, ma attraverso la riproposizione di highlights, come specificato nell’ultimo aggiornamento del regolamento».

