Sanremo 2020, Leo Gassman vince per la categoria Nuove Proposte

Arriva la finale per la categoria Nuove Proposte nella quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ad esibirsi all’inizio della puntata sono tutti e quattro i concorrenti rimasti in gara con due duelli: il primo duello è quello tra Tecla con la sua 8 marzo e Marco Sentieri, entrambi con testi estremamente impegnati dedicati rispettivamente alla violenza contro le donne e al bullismo. I secondo duello è tra Leo Gassman e Fasma. Il primo canta Vai bene così, canzone che parla dell’accettazione di se stessi. Tocca poi a Fasma con Per sentirmi vivo, il cui testo ha lo scopo di dare speranza. Tutti brani impegnati, i quattro arrivati alla finale Nuove Proposte Sanremo 2020. A decretare prima chi vince i duelli e poi i vincitore nuove Nuove Proposte Sanremo sarà il voto di giuria demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto (34%).

Primo duello: Tecla vs Marco Sentieri

A vincere il primo duello dopo l’esibizione ricca di energia di ambedue i giovani è Tecla con il 55% totale di preferenze. La giovane ha attirato le simpatie della critica grazie alla sua 8 marzo. Non è mancato sul palco un omaggio anche a Marco Sentieri e alla sua canzone contro il bullismo cantata oggi, proprio nella giornata dedicata a questo fenomeno. Elegantissima in un vestito rosso che la fa sembrare più grande, è il viso a restituire la freschezza dei 16 anni di Tecla. La cantante più giovane e vincitrice di Sanremo Young si guadagna di diritto un posto nella finale Nuove Proposte Sanremo 2020.

Secondo duello: Leo Gassman vs Fasma

Il secondo duello è tra il figlio di Leo Gassman, che ha affermato di essere fidanzato durante un intervista nella giornata di oggi, e Fasma. Tra Vai bene così di Gassman e Per sentirmi vivo di Fasma vince, con appena il 50,1% di preferenze, la canzone di Leo Gassman. Entrambe le canzoni parlano di sentimenti positivi e di analisi interiore dimostrando un talento che ha messo in seria difficoltà la giuria. Il figlio di Alessandro Gassman va quindi a scontrarsi con Tecla, la vincitrice del primo duello.

Vincitore nuove proposte Sanremo 2020: si aggiudica il titolo

A vincere la finale tra Leo Gassman e Tecla è, dopo un accanito duello, Leo Gassman grazie ai voti di giuria demoscopia, sala stampa e televoto.Il premio della critica Mia Martini, che va a Eugenio in via di gioia. Il premio Lucio Dalla per Nuove Proposte va a Tecla.