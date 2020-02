La terza serata di Sanremo 2020: ecco la scaletta

Dopo il grande successo, certificato dai dati di ascolto, delle prime due giornate in quel del Teatro Ariston, ecco che dalle 20.45 prenderà il via la terza serata Sanremo 2020. E sarà la volta dei duetti e delle cover, con ospiti che si alterneranno e canteranno insieme ai cantanti in gara in questa 70esima edizione del Festival. E tra le performance più attese c’è quella di Elettra Lamborghini che canterà insieme a Myss Keta ‘Non succederà più’ di Claudia Mori. Poi spazio anche ai grandi ospiti, tra cui Roberto Benigni.

Terza Serata Sanremo 2020: la scaletta

Ecco l’ordine con cui saliranno sul palco gli artisti in gara nella terza serata Sanremo 2020, quella delle cover e dei duetti:

Michele Zarrillo e Fausto Leali

Junior Cally e i Viito

Marco Masini e Arisa

Ricky e Ana Mena

Raphael Gualazzi con Simona Molinari

Anastasio con Premiata Forneria Marconi

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Alberto Urso e Ornella vanoni

Elodie e il pianista siriano Aeham Ahmad

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista

Pinguini tattici Nucleari Super Medley

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi

Giordana Angi con Solis String Quartet

Le Vibrazioni con Canova

Diodato e Nina zilli

Tosca con Silvia Perez Cruz

Rita Pavone con Amedeo Minghi

Achille Lauro e Annalisa

Bugo e Morgan

Irene Grandi con Rondelli

Piero Pelù

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli

Elettra Lamborghini con Miss keta

Gabbani

Gli ospiti della terza serata Sanremo 2020

Musica e non solo, come da tradizione. Ci saranno anche grandi ospiti nella terza serata Sanremo 2020: da Roberto Benigni (che dovrebbe intervenire intorno alle 22.40) a Lewis Capaldi, fino ad arrivare a Mika e al cast de L’Amica Geniale. Sul palco, insieme ad Amadeus e Fiorello, anche l’attrice Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Ovviamente ci sarà anche la presenza dell’immancabile Tiziano Ferro.