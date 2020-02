Successo anche per la seconda serata di Sanremo: 53,3% di share

Era quasi inevitabile e fisiologico, visti i precedenti. Ma gli ascolti Sanremo seconda serata hanno toccato un nuovo picco massimo. Insomma, quel che sembrava esser ovvio non lo è stato. Il day-2, infatti, ha ottenuto un altro grande riscontro in termini di share: il 53,3%. Calano, invece, i telespettatori: 9,7 milioni, in leggera diminuzione rispetto alla prima serata. Il risultato, però, non può che far sorridere Amadeus, Fiorello e tutto lo staff che sta curando il Festival 2020.

A certificare il successo di questa seconda serata è stato lo stesso profilo Twitter dell’ufficio stampa della Rai, che ha anche pubblicato la fotografia di Amadeus e Fiorello che esultano.

Ascolti Sanremo seconda serata: share del 53,3%

Martedì, giorno dell’esordio di Amadeus alla conduzione e alla direzione artistica del suo primo Festival della Canzone italiana, i numeri erano più alti. Soprattutto per quel che riguarda lo share che ha toccato la cifra record del 52,2%. In termini di numeri concreti, però, i telespettatori erano rimasti in linea con la penultima edizione targata Claudio Baglioni.

Il confronto con lo scorso anno

La notizia dell’aumento dello share è quasi sorprendente. Lo scorso anno, gli ascolti Sanremo seconda serata avevano segnato un brusco calo rispetto al giorno dell’esordio del Baglioni-bis: si era passati dal 49.5% al 46.4%. Il numero di telespettatori, invece, è risultato in calo rispetto ai 10 milioni e 850mila.

