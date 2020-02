Sanremo 2020, Amadeus batte Baglioni: 52,2% di share per la prima serata del Festival

Grande successo per la prima serata di Sanremo 2020. Il Festival condotta da Amadeus, Fiorello, Rula Jebreal, Diletta Leotta con la partecipazione di Tiziano Ferro, ha toccato il 52,2% di share. Il picco massimo è stato, come ovvio, la prima parte che ha superato i 12 milioni di telespettatori. Sanremo ascolti prima serata segnano un numero da record per quel che riguarda lo share.

LEGGI ANCHE > La prima serata del Festival di Sanremo 2020

Lo scorso anno, quello in cui – per la seconda volta consecutiva – la conduzione e la direzione artistica era stata affidata a Claudio Baglioni – la prima puntata del Festival di Sanremo aveva tenuto incollati agli schermi 10 milioni e 86mila spettatori. Risultato che ha portato a uno share del 49,5%. Lo scorso anno, il 2019, il picco di ascolti quando ci fu l’esibizione in tandem di Andrea Bocelli in compagnia del figlio sul palco dell’Ariston. Il numero di telespettatori, in questa edizione, è più basso rispetto al precedente con 10 milioni e 58mila persone collegate, in media, durante la serata.

Sanremo ascolti prima serata: il confronto con gli anni precedenti

L’anno precedente, il 2018, i dati ascolti Sanremo prima serata avevano visto un maggior coinvolgimento.La prima lunga serata, infatti, ottenne uno share pari al 52,1%, con 11 milioni e 603mila spettatori. Il conteggio, ovviamente, è suddiviso in due con una prima e una seconda parte.

Boicotta Sanremo non ha funzionato

In molti, vista la presenza di Rula Jebreal, avevano scritto sui social che avrebbero boicottato Sanremo. Si è trattato, come evidente dai risultati degli ascolti nella prima serata del Festival, di una bolla mediatica che non ha avuto un grandissimo seguito. I numeri, per il momento, premiano Amadeus e le sue scelte: da Diletta Leotta a Rula Jebreal, passando per Fiorello e Tiziano Ferro.

(foto di copertina: da profilo Twitter del Festival di Sanremo 2020)