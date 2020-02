Sanremo 2020, inizia il Festival: tutto quello che sta succedendo nella serata del 4 Febbraio

Le attese per il monologo di Rula Jebreal, per Diletta Leotta e per Tiziano Ferro

Sanremo 2020 è ai nastri di partenza. Il palco dell’Ariston è già in fermento per la serata inaugurale del 4 febbraio, che è stata preceduta da alcune indicazioni sul suo sviluppo già nella conferenza stampa dell’ora di pranzo. Amadeus, in compagnia di Rula Jebreal e di Diletta Leotta, ha già svelato alcuni dettagli della prima serata Sanremo 2020: tra questi, la canzone di Jessica Notaro contro la violenza sulle donne (scritta insieme a Ermal Meta) e il video messaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che fa i complimenti allo staff del Festival.

Prima serata Sanremo 2020, la diretta

Ecco l’elenco dei cantanti in gara nella prima serata Sanremo 2020 e il loro ordine di uscita: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki e Rafael Gualazzi. Per quanto riguarda la gara delle nuove proposte, le due sfide saranno Eugenio in via di Gioia vs Tecla e Fadi vs Leo Gassman.

LEGGI ANCHE > Abbiamo ascoltato le prove dei cantanti di Sanremo 2020

Altra anticipazione della prima serata riguardano le esibizioni di Tiziano Ferro, che accompagnerà Amadeus nel corso di tutta la sua avventura all’Ariston: Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell’universo e Accetto miracoli saranno i brani con cui il cantante si confronterà nella serata inaugurale dell’Ariston, dove non mancheranno le incursioni imprevedibili di Fiorello, che è già stato il mattatore della conferenza stampa della vigilia.

Prima serata Sanremo 2020, dove vederlo

La diretta con la Rai partirà con una finestra già nel corso del Tg1, mentre la prima serata Sanremo 2020 andrà in onda sulla rete ammiraglia Raiuno a partire dalle 20.35. Via radio, sarà possibile seguire il Festival su Raido2, mentre Sanremo 2020 sarà in diretta anche sul canale streaming di Raiplay.

FOTO di Thomas Cardinali (inviato all’Ariston) per Giornalettismo