La prima giornata di prove a Sanremo 2020 si conferma come uno dei momenti più attesi per la stampa, teatro Ariston gremito per gli ascolti delle canzoni in gara. Un rito ormai, come quello della conferenza di apertura in cui il vero mattatore è stato Fiorello. Tanti avevano già avuto modo di ascoltare l’audio a Milano, ma oggi era prevista anche la prova delle coreografie e dei vari accompagnamenti. Tante conferme e qualche sorpresa, uno su tutti il rapper Rancore che ha conquistato tutti per presenza scenica e spettacolarità chiudendo “sparato”.

Oltre a lui anche un altro rapper, Anastasio sugli scudi, che con Diodato è il favorito per il premio della critica Mia Martini. Molto attesa l’esibizione di Elettra Lamborghini, che durante le prove ha anche accennato il suo famoso twerking. Inedita chitarra elettrica per Enrico Nigiotti, mentre Raphael Gualazzi si è fatto accompagnare da una band jazz proponendo un sound interessante. Emozionante anche l’esibizione di Tosca, una grande voce che torna a Sanremo e si fa accompagnare al piano dall’autore del suo pezzo. Marco Masini e Levante si copiano quasi con il primo che si differenzi iniziando al pianoforte e concludendo poi entrambi l’esibizione sui grandini della nuova splendida coreografia di Gaetano Castelli, una vecchia conoscenza del festival.

Prove sorprendenti a Sanremo 2020, chi è il favorito?

Un vivace e scanzonato Piero Pelù ha subito inondato la platea con la sua vena rock inconfondibile, con un testo affettuoso che lo ha spinto tra il pubblico. Grintosa e potente nonostante l’età la voce di Rita Pavone, a differenza di una più commovente Giordana Angi destinata a dividere ma che può dire la sua per alcuni premi collaterali. I Pinguini Tattici Nucleari regalano un pezzo vivace, orecchiabile, arricchito da un’ottima presenza scenica che invoglia a tenere il tempo e battere le mani e si candidano ad essere una sorpresa in stile “Lo Stato Sociale”.

Tra le voci femminile la più sensuale è sicuramente Elodie, mentre Irene Grandi ha mostrato una grande padronanza del palcoscenico. Quello che a sorpresa non ha fatto Morgan in coppia con Bugo, visto che è parso troppo legato al gobbo nonostante fossimo alle prove generali. “Rosso di rabbia” di Anastasio è probabilmente la canzone favorita del festival con una sonorità rock e un testo rap con diversi riferimenti anche al terrorismo.

Non ci resta che attendere dunque domani sera per scoprire sei i primi 12 big in gara di Sanremo 2020 rispetteranno le nostre sensazioni delle prove.