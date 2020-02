Sono 24 i Big in gara che si sfideranno da questa sera su Rai 1 per conquistare il podio del Festival di Sanremo 2020. Nelle prime due serate (qui per leggere la divisione) saranno divisi in du gruppi da 12. Se sul favorito sembrano essere tutti d’accordo, con Anastasio a 4,50. Sul podio dei preferiti altri due cantanti che arrivano dal mondo dei talent e più precisamente dalla scuola di Amici di Maria de Filippi: Alberto Urso (Vincitore Amici18) proposto a 6,00 e Giordana Angi a 7,00, quest’ultima vanta nel suo curriculum tante collaborazioni e una canzone scritta per Tiziano Ferro. Poco più giù c’è Francesco Gabbani(Vincitore Sanremo 2017) a 7,50, insieme ad Achille Lauro. In fondo alla classifica dei Vincitori invece, troviamo Junior Cally, il cantante mascherato che sta generando numerose polemiche a causa dei testi delle sue canzoni. La sua “no grazie” che verrà presentata sul Palco dell’Ariston rispecchia anche la lavagna dei bookie che lo offrono a 30,00 insieme al duo Morgan – Bugo, Elettra Lamborghini e Paolo Jannacci.

Sanremo 2020: Anastasio mette d’accordo stampa e bookmaker, Rita Pavone sarà ultima?

Gli analisti di Stanleybet studiano anche nuove possibilità. Aperte le scommesse sull’ultimo in classifica di Sanremo 2020, con Rita Pavone a 4,00. A 6,50 invece Piero Pelù, Riki, Le Vibrazioni e Paolo Jannacci. Tra i premi più ambiti del Festival c’è sicuramente quello della critica. Solo quattro volte questo Premio dedicato a Mia Martini è andato al vincitore del Festival: nel 1995 (Giorgia), nel 2001 (Elisa), nel 2007 (Simone Cristicchi) e nel 2011 (Roberto Vecchioni). Per i bookmaker in lizza ci sono Diodato con “Fai rumore” e Rancore con “Eden”, entrambi proposti a 4,50, seguiti da Anastasio – “Rosso di rabbia” – a 5,50.