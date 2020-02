Sanremo 2020, ecco i cantanti in gara nelle prime due serate

Tradizionale conferenza stampa del lunedì in vista della settimana del Festival di Sanremo 2020. Amadeus ha dato le prime informazioni su quanto accadrà nei cinque giorni che caratterizzeranno le serate all’Ariston. Innanzitutto, la gara. La prima notizia è la suddivisione delle esibizioni nelle prime due serate di martedì 4 febbraio e di mercoledì 5 febbraio.

Esibizioni Sanremo 2020, il calendario

Le 4 nuove proposte in gara martedì 4 febbraio sono Eugenio in via di gioia, Dati, Leo Gassman e Tecla, mentre i big che si esibiranno saranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Irene Grandi, Elodie, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Le vibrazioni, Riki e Alberto Urso.

Le 4 nuove proposte in gara mercoledì 5 febbraio sono Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lupa, Marco Semprini. Mentre i big si esibiranno in quest’ordine: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo, Piero Pelù.

Junior Cally si esibirà soltanto nella seconda serata, dando – forse – spazio di un giorno ad Amadeus, messo a riparo da eventuali polemiche.