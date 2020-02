Mika fa cantare Vincenzo Mollica dal balconcino di Sanremo | VIDEO

Vincenzo Mollica ha fatto tantissime cose dal balconcino dell’Ariston dal quale, da decenni, si collega in diretta con il Tg1 per anticipare la puntata di Sanremo. Ma questa cosa capitata stasera difficilmente si è verificata in passato e difficilmente si verificherà in futuro, visto che la carriera del giornalista sta per concludersi. Mika fa cantare Mollica a Sanremo 2020: prende il microfono e, da grande showman, impone i versi iniziali di Via con me di Paolo Conte al giornalista che, a quel punto, non può più tirarsi indietro.

LEGGI ANCHE > Vincenzo Mollica: “Sto perdendo la vista, detto le mie poesie al telefonino”

Mika fa cantare Mollica: il giornalista intona Via con me dal balconcino

Mika ha fatto cantare il giornalista davanti alla piccola folla che ogni sera si raduna sotto l’Ariston in attesa dell’arrivo dei personaggi più famosi che attraversano il red carpet per raggiungere il teatro. Poche parole e delirio completo per il giornalista. Le parole di Mika immortalano il momento storico: «Guarda: per la prima volta, finalmente, sei riuscito a cantare a Sanremo. Il Festival sei anche tu».

Il giornalista si è schermito, dicendo – con un gioco di parole sul suo cognome – che lui altro non è che una mollica in tutto questo show. Il pubblico ha apprezzato e poi ha accompagnato anche Mika che ha intonato la sua Relax – Take it easy sempre dal balconcino. Un antipasto gustoso per una serata che si annuncia davvero scintillante: quaranta minuti di monologo di Roberto Benigni e una proiezione di chiusura ben oltre le 2 di notte. I 24 cantanti in gara si esibiranno nella sfida dei duetti che, in questa edizione, sarà valida anche per la classifica finale.