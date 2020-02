Morgan spiega cosa è successo con Bugo: «Lui vittima di una gestione che lo ha scatenato contro di me»

Morgan spiega, o almeno prova a spiegare, quello che è successo ieri sera sul palco dell’Ariston. Riavvolgendo il nastro, possiamo riassumere la situazione più complicata di questo Sanremo 2020 così: il cantautore ha cambiato il testo del brano che ha portato in gara con Bugo, piccato per l’atteggiamento del compagno di duetto nelle serate precedenti. Bugo, all’insaputa di tutto quello che stava succedendo, quando ha visto l’andazzo dell’esibizione ha preferito andarsene, lasciare l’Ariston, far perdere le sue tracce. Inevitabile la squalifica.

Morgan spiega cosa è successo con Bugo

A quel punto, Morgan ha cercato di chiarire preventivamente la sua situazione, parlando con il quotidiano Repubblica (qui l’intervista completa): «Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha aizzato contro di me, non mi aspettavo questa situazione di sciacallaggio». Nei giorni sanremesi, e soprattutto nella giornata di ieri, Bugo ha vissuto l’esperienza da separato in casa con Morgan. Difficilmente insieme, Bugo ha scelto di fare promozione del suo album da solo. Morgan lo ha spiegato: «Lui mi è stato molto vicino per la vicenda dello sfratto da casa mia e allora io ho fatto un gesto di gratitudine verso di lui, scrivendogli il brano per Sanremo. Senza di me non ci sarebbe mai arrivato. Ma poi è successo qualcosa e hanno scelto di allontanarlo da me».

Morgan spiega che Bugo non si è più fidato di lui

Addirittura, Bugo – in ogni riunione con Morgan – avrebbe chiesto la presenza dei suoi manager. Poi, la brutta figura di ieri sera, nella serata dei duetti, con l’interpretazione di Canzone per te di Sergio Endrigo. Bugo si è piazzato davanti al palco, dando le spalle a Morgan e cantando anche i brani della canzone che non erano stati concordati. Un’esibizione che si è guadagnata l’ultimo posto in classifica.

Anche per questo motivo, ieri sera, il cantautore aveva pensato di fare di Sincero una canzone karaoke. Voleva cioè dare il testo al pubblico, per farla cantare insieme ai cantanti nel corso dell’esibizione. Poi, però, pochi minuti prima di salire sul palco, Morgan ha pensata che in pochi avrebbero seguito la melodia, perché non tutti la conoscevano così bene. Allora ha scritto di getto quelle parole con quell’altro testo, lo ha completato sulle scale dell’Ariston, prima di entrare: «Bugo si è risentito: voleva liberarsi di me, me ne sono liberato io».

Morgan ha deciso che, essendo stato autore del testo, avrebbe potuto cambiarlo liberamente. La squalifica sarebbe arrivata lo stesso, ma al cantautore sarebbe importato poco: «A me non interessa di tutta questa roba qui di Sanremo 2020, a lui invece sì».