Dua Lipa stasera super ospite a Sanremo 2020

Dua Lipa sta per sbarcare sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020 dopo giorni e giorni di voci, infatti è arrivata l’ufficialità. Superstar mondiale con all’attivo oltre 6 miliardi di streaming, un album di debutto il più ascoltato di sempre su Spotify per un’artista femminile e più 4 milioni di copie vendute, è l’artista femminile più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Tutto questo è Dua Lipa e sarà ospite stasera, venerdì 7 febbraio, del Festival di Sanremo, dove presenterà per la prima volta in Italia DON’T START NOW, il primo singolo estratto da FUTURE NOSTALGIA, il nuovo album in uscita il 3 aprile . ‘Don’t Start Now è la hit che in Italia è stata al n.1 della classifica Earone per tre settimane consecutive ed è certificata Disco D’ORO.

Dua Lipa a Sanremo, il suo ultimo lavoro

Di seguito la tracklist di “Future Nostalgia”

Future Nostalgia Don’t Start Now Cool Physical Levitating Pretty Please Hallucinate Love Again Break My Heart Good In Bed Boys Will Be

Su cosa si basa l’esibizione di Dua Lipa

Alla fine del 2019 Dua Lipa ha presentato DON’T START NOW, il primo singolo estratto da FUTURE NOSTALGIA, negli show più importanti al mondo come gli MTV European Music Award, gli ARIA award, gli American Music Award, lasciando tutti a bocca aperta!

Dua sta per partire in un tour mondiale che la porterà a Milano il prossimo 30 aprile, in un Mediolanum Forum andato sold out in pochissimo giorni.

In Italia l’album d’esordio omonimo di DuaLipa ha raggiunto la certificazione ORO per le vendite. Per quanto riguarda i singoli di seguito le certificazioni:

NO LIE (con Sean Paul) Quadruplo platino

NEW RULES Triplo Platino

ONE KISS (con Clavin Harris) Triplo Platino

BE THE ONE Doppio Platino

IDGAF – Doppio Platino

SCARED TO BE LONELY Doppio Platino

ELECTRICITY (con Diplo e Mark Ronson) Oro

BLOW YOUR MIND Oro

KISS AND MAKE UP Oro

L’appuntamento con Dua Lipa è stasera a Sanremo 2020.