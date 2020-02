Sanremo 2020, Fiorello contro Selvaggia Lucarelli: «Era una telefonata privata, non doveva pubblicarla»

Capita spesso che durante la cinque giorni di Sanremo 2020 si facciano errori, leggerezze e che si parli anche di temi che vanno oltre alla musica. Ed è così che Rosario Fiorello, intervenuto in sala stampa alla vigilia della finalissima, è voluto tornare davanti ai giornalisti presenti su un argomento particolarmente delicato: il ‘caso Tiziano Ferro‘.

Fiorello: «Chiedo scusa, la mia è stata una telefonata ingenua»

Fiorello è rimasto particolarmente colpito dopo aver letto su un quotidiano online una presunta intervista che avrebbe rilasciato a Selvaggia Lucarelli, in cui parlava della presunta lite avvenuta il giorno prima con Tiziano Ferro. In realtà, quell’intervista, lo showman non l’ha mai rilasciata. «Vi voglio chiedere scusa per quello che è successo ieri, è uscita una mia ‘intervista’ ma la mia è stata solo una telefonata ingenua. Io non sono il Dalai Lama, ho letto una cosa che mi ha dato fastidio e da anni non chiamavo un giornalista. Facendo quella telefonata ero tranquillo, poi ho visto che è stato pubblicato tutto», ha detto Fiorello dalla sala stampa di Sanremo 2020. Il comico siciliano ha poi avuto anche uno scambio di vedute con un giornalista, Carlo Mondonico: «Io ti dico la mia verità, tu sei libero di crederci…Se io chiamo te, tu la pubblichi. Se io sono un giornalista chiedo: “Posso pubblicare la telefonata?”. Io dico: “No, ti prego, non la pubblicare”. “Ok, non la pubblico”. Fine della questione», ha detto Fiorello, visibilmente infastidito da quanto accaduto, rispondendo alla domanda del cronista, tra gli applausi degli altri colleghi.

Fiorello in sala stampa 70° Festival Di Sanremo => Fiorello sulle sue dichiarazioni e lo scontro con Tiziano Ferro: “È stata pubblicata una mia telefonata ingenua” Gepostet von Sanremonews.it am Samstag, 8. Februar 2020

Fiorello ha poi parlato anche di quanto successo con Tiziano Ferro: «Non è che Tiziano ha voluto scatenare l’odio, lui voleva fare una battuta e abbiamo chiarito. Ora posso aggiungere, senza sembrare esagerato, il momento è stato il pomeriggio con Tiziano alle prove. Ci conosciamo da 25 ann. Abbiamo chiarito ed è stato molto bello. Il messaggio più bello è stato quando gli ho mandato uno screen con gli articoli sul nostro bacio e lui ha risposto: ‘Il bel paesone non ti tradisce mai, vai fiore dormi bene a mezzanotte’. Stamattina invece gli ho mandato un vocale e lui ha detto: ‘Siamo due persone intelligenti’».