Le Vibrazioni si godono la classifica: «Effetto Vessicchio? Lui è la vera rockstar» | VIDEO

Primi dopo la serata inaugurale, bene anche nella serata con le cover (che è valso loro il secondo posto in classifica generale), quarti anche dopo il voto della stampa. Le Vibrazioni sono diventate il gruppo favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2020. O quantomeno, uno dei gruppi candidati al podio finale. Che, salvo clamorosi ribaltoni, sembra già ipotecato in verità. Nessuno è stato continuo come loro.

Le Vibrazioni candidati numeri uno al successo

Giornalettismo ha chiesto a Francesco Sarcina come abbia preso questo inaspettato (almeno alla vigilia) successo: «Siamo contentissimi. Certo, un podio a Sanremo entrerebbe di diritto nell’album dei ricordi della mia famiglia, visto che vengo da una discendenza di musicisti. Noi partiamo sempre con le aspettative basse, perché poi tutto quello che viene in più viene vissuto con maggiore soddisfazione. Ce la stiamo godendo davvero tanto. Siamo molto in alto e questo ci gratifica».

Il legame tra Le Vibrazioni e Beppe Vessicchio

A questo punto, incalziamo e parliamo dell’effetto Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra, infatti, quest’anno è tornato all’Ariston scegliendo proprio il brano delle Vibrazioni per la sua direzione: «Effetto Vessicchio? Ma lui ci sta davvero trascinando, è un grande – hanno affermato i componenti del gruppo Le Vibrazioni -. Se proprio vogliamo dirla tutta è lui la vera rockstar, applauditissimo a ogni serata. Ovviamente, siamo onorati che lui abbia scelto noi per la direzione dell’orchestra e per segnare il suo ritorno a Sanremo».

La dedica, in ogni caso, è già pronta. Non solo per il podio, ma proprio per questa bellissima esperienza che Le Vibrazioni stanno vivendo. «Dedichiamo tutto quello che ci sta succedendo alla bellezza della vita, un dono che dobbiamo goderci ogni giorno». Saranno loro i veri vincitori di questo Sanremo 2020?