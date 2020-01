Giustamente, Salvo Veneziano è stato espulso dal GF VIP

Salvo Veneziano non fa più parte del cast del Grande Fratello VIP. Si tratta di un concorrente dell’edizione 2020 che, tuttavia, aveva già partecipato a una edizione del reality show che va in onda da Cinecittà. In modo particolare, Salvo Veneziano aveva fatto parte del cast della prima stagione, quella che aveva portato in Italia la novità di una casa con degli inquilini spiati per 24 ore su 24. Salvo Veneziano aveva francamente pronunciato delle oscenità nei confronti di un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis.

Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello VIP

«Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio – aveva detto il concorrente -. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux».

La comunicazione della produzione su Salvo Veneziano espulso

Ora, la produzione del Grande Fratello VIP ha comunicato la decisione di espellere il concorrente dalla Casa. «Essere un concorrente – si legge nella motivazione dell’esclusione – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa». Per questo motivo, la produzione ha deciso di interrompere il televoto e di rimborsare tutti gli spettatori che avevano già espresso la propria preferenza telefonicamente.

Secondo la produzione, le sue espressioni avrebbero violato lo spirito della trasmissione. Un aspetto che era stato rilevato sui social network, dove era scoppiata la protesta e dove la richiesta di espulsione immediata dal programma era stata avanzata per la prima volta.