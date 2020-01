Torna Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità: la prima puntata raddoppia diventando un evento straordinario in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Due gruppi di concorrenti varcheranno la celeberrima porta rossa della casa più spiata d’Italia, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Non solo, quest’anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, c’è per la prima volta un uomo e si tratta del re del gossip italiano Alfonso Signorini. Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo, in un gradito ritorno in Endemol e Mediaset dopo l’esperienza da inviato ne “La Fattoria”.

Nell’anno del ventennale del format “Big Brother”, sono 19 i concorrenti “vip” pronti ad entrare nella casa per vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro anche quattro highlander: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Di questo e tanto altro si è parlato in una scoppiettante conferenza stampa, durante la quale il direttore di Canale 5 Giancarlo Schieri ha fatto gli onori di casa:

“Sono 20 anni dalla nascita di questo genere televisivo così importante, negli anni ‘90 c’era stata in Europa e negli usa una crisi e il Big Brotjer e Chi vuol essere milionario la hanno rivitalizzata. Per il 20esimo anno a guidare l’edizione ci sarà Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo. Sarà un’edizione divertente e commovente. L’esordio in due prime serate?Quest’anno abbiamo 23 concorrenti, presentare tutti sarebbe stato molto difficile nella scaletta e non saremmo rimasti nei tempi giusti. Per questo abbiamo fatto una doppia partenza in due serate per raccontare al meglio il cast. Proseguiremo per tutto il mese di gennaio con un doppio appuntamento per permettere di scoprire le relazioni tre i personaggi, poi durante Sanremo andremo in onda solo il lunedì”.

Alfonso Signorini a sorpresa da opinionista e re del gossip è stato “promosso” sul campo al ruolo di conduttore e autore, ma è pronto a dare un tocco diverso non ponendosi censure ed esprimendo al meglio la sua personalità:

“Per me è il nono anno del grande fratello e mi sento a casa. È un programma che sento molto mio ed è nelle mie corde. Naturalmente sarò me stesso, non faccio il conduttore di mestiere e mi manterrò molto sue generis con i miei mood. Mi sento a casa perché lavoro anche con dei professionista straordinari e avevo alte aspettative essendo questa come la mia edizione del Grande Fratello. Ho curato tutto nei minimi dettagli e ho voluto fortemente firmarlo come autore. Abbiamo dato molto cura nella scelta del cast, volevo che questa edizione facesse un po’ la differenza rispetto al passato. Non solo per i nomi ma anche per le personalità molto interessanti sia per vissuto che per carattere. Non esiste il ruolo di servizio, siamo una squadra e interverranno quando vorranno. Non sono un conduttore e voglio persone che si divertano”.

Sulla scelta dei compagni di viaggio in questo Grande Fratello spiega:

“Abbiamo tutto insieme faticosamente realizzato. Sono partito con la convinzione di avere due volti fuori dal giro, delle facce nuove e mai viste. Ho pensato a Pupo per primo perché lo avevo visto come fan ed era un ottimo inviato alla Fattoria. Pupo mi batterà sul tempo e farà lui le domande che vorrei fare io. Wanda è una donna che mi incuriosiva e mi incuriosisce ancora perché lavora e vince in un ambiente maschilista come quello del calcio e con il suo carattere merita rispetto e stima. Lei ha anche grande comicità involontaria e mi ha abbracciato dopo le feste dicendo “Buon ano” proprio a me” scatenando le risate dei presenti.

Sul fatto di essere il primo uomo conduttore al Grande Fratello in tanti anni la butta sul ridere:

“La vedo dura replicare con me i look di Barbara D’Urso, ma per quello c’è Wanda. Per me è un insieme di elementi, in questa trasmissione è come quando ti appresti a dipingere su una tela: si scelgono i colori e poi si comincia a colorare. A me piace fare il Grande Fratello per come sono fatto io, permetterò a tutti di esprimersi e sarà molto simile a vivere. La vita è fatta di storie, vissuti ma anche di cazzeggio. La leggerezza non deve essere stupida, perché se non ti diverti in modo intelligente non va bene. Sono sicuro di divertirmi e questo è un bell’incipit. Trovo che la nostra società r talmente fluida e finalmente gli uomini sono arrivati alla guida del grande fratello ed è un traguardo a fronte di tanto femminismo. Avrò una conduzione molto più dinamica perché io mi muoverò nello studio esattamente come nel salotto di casa mia. Un’opinione sul Grande Fratello guardando le varie edizioni me la sono fatta per cui cercherò di limare quel che non mi piaceva e dare la mia impronta”.

Pupo torna su Canale 5 e non ha preconcetti contro il Grande Fratello Vip:

“Se oggi dopo un po’ di tempo e torno con un grande glamour lo devo a Canale 5. Porterò al grande fratello vip quello che è il mio punto di vista, non è critico dato che non ho mai partecipato, per delle cose che racconterò poi in futuro. Non sono contrario all’idea di concetto. Per me è un’esperienza nuova e da curioso la affronto con grande entusiasmo. Pensavo mi volessero come concorrente quindi ho rifiutato, quando mi hanno invece proposto di fare l’opinionista. Sono un uomo con molte opinioni quindi non so come reagirò, ma non sarei capace di condurre al posto di Alfonso. Io sono qui modestamente e mi metterò al suo servizio per degli assist perché questo è un anno molto importante perché l’11 gennaio debutterò in un tour mondiale dalla Svizzera per festeggiare i 40 anni di Su di noi che debutto nel 1980 a Sanremo. Farò questa esperienza con rispetto dei ruoli”.

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, si mette in gioco per la prima volta in Italia in un mondo diverso dal pallone dopo l’esperienza in Tiki Taka:

” Mi aspetto una crescita professionale in questo settore. Mi aspetto che cresca l’amicizia con Alfonso che è nata sin da subito. Mauro vede grande fratello nel canale h24 dopo le partite e magari riuscirà a darmi qualche consiglio. Io e Ilary insieme a Capodanno? Sì è stato curioso, ma abbiamo lasciato la parte il discorso del calcio e del lavoro parlando solo dei bambini. Non mi sembrava il caso in quel contesto di chiederle del Grande Fratello, per i consigli c’è sempre Alfonso”

Grande Fratello Vip 2020 | Lista dei concorrenti

Paolo Ciavarro

Andrea Denver

Fernanda Lessa

Antonio Zequila

Paola Di Benedetto

Aristide Malnati

Clizia Incorvaia

Michele Cucuzza

Rita Rusic

Fabio Testi

Licia Nunez

Elisa De Panicis

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana

Adriana Volpe

Antonella Elia

Pago

Ivan Gonzalez

Andrea Montovoli

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Salvo Veneziano

Sergio Volpini

Non ci sono infatti segreti per i telespettatori del reality per eccellenza.

Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, lo stesso Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto,

Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza, Alessandro Santucci. Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio de Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes. L’evoluzione crossmediale e interattiva di “Grande Fratello Vip” è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.

