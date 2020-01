Sempre più sport sulle reti Mediaset nel 2020, come testimonia la coraggiosa scelta di lanciare il nuovo Pressing Serie A su Rete 4 la domenica in seconda serata. La trasmissione, condotta dalla sempre più apprezzata Giorgia Rossi, debutterà lunedì 6 gennaio, alle 23.25, salvo poi spostarsi la domenica in seconda serata. Tra gli ospiti fissi già annunciati spazio a Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale.

La scelta di lanciare il nuovo programma è per proporre una informazione più qualitativa rispetto a quella fino a questo momento messa in campo da Tiki Taka, che punta più sul gossip e il corollario che circonda il mondo del pallone. Pressing Serie A vedrà la luce nel giorno in cui si giocherà sul campo la 18esima giornata di campionato, analizzando dunque gli sviluppi del duello scudetto che vede contrapposte la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte. Riuscirà Walter Zenga a commentare un successo della sua amata squadra nerazzurra?

Dentro Pressing, Tiki Taka “retrocesso” al lunedì su Italia 1

Niente panico comunque per i fan di Tiki Taka, l’approfondimento condotto da Pierluigi Pardo. La nuova proposta televisiva Mediaset andrà infatti ad affiancarsi e non a sostituire l’ormai tradizionale appuntamento sportivo, che resterà su Italia 1 il lunedì sera e non passerà su Rete 4.

Come già sottolineato il programma di Giorgia Rossi sarà un approfondimento più di stampo giornalistico e regalerà approfondimenti su tutti i match di Serie A: tutti i gol e gli highlights, la moviola e collegamenti con i campi con le interviste ai protagonisti del posticipo e della giornata appena conclusa. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus.