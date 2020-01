Con il nuovo anno è arrivato anche un giorno che molti degli abbonati Netflix (ecco tutte le serie più viste in Italia nel 2019) speravano non giungesse mai: Friends, una delle sere di culto più famose di tutti i tempi non è più disponibile sul catalogo USA. La serie di culto Friends non è più disponibile su Netflix USA, la reazione disperata dei fan dello show ha invaso rapidamente Twitter divenendo rapidamente virale.

I don’t know why we’re acting like 2020 is going to be “the year.” Honestly we’re already 0-1 because #Friends is no longer on Netflix. pic.twitter.com/svcj1oHQkB — Paige Boeckner (@pboeckner) January 1, 2020

In Italia lo show risulta però ancora disponibile su Netflix e molti si staranno chiedendo come mai. La risposta è piuttosto semplice: Friends fa parte delle proprietà Warner Media, il colosso che comprende tra le altre Warner Bros. e HBO. Il colosso dell’entertainment, ripercorrendo quanto già fatto dalla Disney con il servizio Plus, ha lanciato negli scorsi mesi HBO Max che ne comprenderà tutti i film e le serie tv: negli USA dunque programmi amatissimi come Game of Thrones o la saga di Harry Potter potranno essere fruiti solo con questo abbonamento. HBO Max arriverà in Europa? Per ora Netflix può stare (relativamente) tranquilla Già a fine 2018 Friends avrebbe dovuto lasciare il catalogo di Netflix, ma con un accordo da 100 milioni il principale servizio di streaming al mondo era riuscito a tenere le avventure di Rachel e Ross. Ora non più. WarnerMedia renderà HBO Max disponibile per i clienti negli Stati Uniti al prezzo di 14,99 dollari al mese: l’obiettivo è di raggiungere 50 milioni di abbonati negli Stati Uniti e 75-90 milioni di abbonati premium entro la fine del 2025 negli Stati Uniti, in America Latina ed Europa. Al lancio, AT&T offrirà immediatamente HBO Max ai circa 10 milioni di abbonati HBO su piattaforme di distribuzione AT&T, senza costi aggiuntivi

La domanda che si pongono i fan italiani è però quando arriverà HBO Max nel mercato Europeo, arricchendo così il palinsesto di piattaforme in streaming. La risposta che possiamo darvi dovrebbe tranquillizzarvi: Sky e Warner Media hanno rinnovato un contratto di distribuzione di prodotti HBO per altri 5 anni, quindi fino al 2024, pertanto il servizio non dovrebbe sbarcare nel vecchio continente prima di questa data. Non sappiamo però se Friends e altre serie storiche resteranno in catalogo su Netflix a lungo.