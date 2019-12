Netflix ha diffuso la classifica dei titoli più visti in streaming nel 2019 in Italia e il risultato è clamoroso rispetto a quello nel resto del mondo. Il primo posto tra le serie TV era di Lucifer, ma in Italia lo show sul diavolo di Los Angeles interpretato da Tom Ellis non è neppure tra i primi dieci titoli. Il primo posto è de La Casa di Carta Parte 3, seguita da 6 Underground e The Irishman. Molto popolari dunque i film nelle top 10 assoluta, anche se è sconvolgente non vedere un titolo come Marriage Story o The Two Popes.

Tornando alle serie TV non c’è traccia in classifica di The Crown, Peaky Blinders e Mindhunter, mentre la contestata Baby occupa addirittura il quarto posto. Tanti teen drama in classifica visto che troviamo anche Élite e Tredici, ma la vera sorpresa è trovare già nei primi posti The Witcher e You 2 uscite rispettivamente il 20 e 26 dicembre. Tra i prodotti italiani in classifica c’è anche la seconda stagione di Suburra, a testimonianza come le nostre serie originali piacciano all’utente medio di Netflix. Per quanto riguarda i documentati nessuno di loro è in top 10, ma i più visti sono stati Il nostro pianeta e Gli ultimi zar.

Le regole per la classifica di Netflix

Ma come sono state calcolate le classifiche? Netflix ha reso noto che i dati sono relativi solo ai titoli usciti nel 2019 e vengono calcolati su un lasso di tempo uguale per tutti (i 28 giorni dopo l’uscita). Dove non è stato possibile è stata fatta una proiezione, come nel caso dei recenti The Witcher e You 2. La popolarità è calcolata in views e si intende chi ha guardato per almeno 2 minuti un film o una serie. Proprio quest’ultimo dato ha fatto storcere la bocca agli utenti, dato che non è un lasso di tempo sicuramente sufficiente per essere considerato attendibile.

Voi qual è la serie Netflix che avete amato di più nel 2019? Fatecelo sapere nei commenti.