Hanno mandato via Antonio Cassano, questa volta da Tiki Taka

Nella giornata di ieri, però, non era in trasmissione: una lite dietro l'allontanamento?

Antonio Cassano è noto per il suo immenso talento calcistico, ma anche per la sua esuberanza

Il talento di Bari Vecchia è stato nuovamente sopraffatto dal carattere impulsivo? O c’è qualcos’altro dietro all’allontanamento di Antonio Cassano dalla trasmissione Tiki Taka, condotta da Pierluigi Pardo la domenica sera? L’ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid e Inter (tra le altre) non è andato in onda nella puntata di ieri sera. Nonostante in studio (vedi Wanda Nara) ci sia stato chi ha chiesto di lui, il conduttore ha preferito glissare sull’argomento, minimizzando e sostenendo che Antonio Cassano sarebbe tornato tra gli ospiti in futuro.

Antonio Cassano mandato via da Tiki Taka

Ma le voci di una sua frattura con Mediaset sono circolate per tutta la giornata di oggi. L’accordo con il Biscione, del resto, era per tutto il 2019 e, almeno nero su bianco, non prevedeva rinnovi per il 2020. O, meglio, non ne prevedeva prima della serata di ieri. Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, Cassano avrebbe avuto una lite molto accesa con Giorgia Venturini, altra ospite fissa della trasmissione. In seguito a questo battibecco – che Pierluigi Pardo avrebbe ricomposto -, c’è stata la decisione di fare a meno dell’ex attaccante.

Perché Antonio Cassano non c’era a Tiki Taka

Nessuno ha finora espresso una posizione ufficiale su quanto accaduto: Antonio Cassano non ha ancora commentato e i canali social di Pierluigi Pardo e di Giorgia Venturini – solitamente sempre molto sul pezzo e molto attivi – quest’oggi hanno deciso di parlare di altro. Non si sa ancora se Cassano tornerà tra gli ospiti della trasmissione alla ripresa del campionato.

Quel che è certo è che la sua assenza nella trasmissione di ieri ha suscitato qualche perplessità tra i fan del talento barese e ha monopolizzato le discussioni degli spettatori della trasmissione per tutta la giornata di oggi, con l’hashtag #Cassano che è rimasto costantemente tra le tendenze della giornata.