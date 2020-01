Malgioglio: «Volevo fare un disco in turco, ma ho fatto paura ai Paesi arabi»

Due sono le notizie che si sono inseguite nelle ultime ore e sembrano trovare conferma. Dopo la lista dei partecipanti a Sanremo 2020 anticipata – un po’ a sorpresa – dal direttore artistico Amadeus, ecco arrivare un nome a sorpresa che potrebbe aggiungersi a quelli già annunciati prima della fine dello scorso anno. Si tratta della coppia Al Bano e Romina Power che dovrebbero salire sul palco dell’Ariston non come ospiti del Festival, ma come concorrenti. E il loro brano è stato scritto da Cristiano Malgioglio, tornato a ricoprire le vesti di paroliere. Ma forse non sarà così.

L’annuncio – che parlava di una valutazione sullo status quo – era stato dato dallo stesso cantante di Cellino San Marco all’AdnKronos. Ma Cristiano Malgioglio nel corso della sua intervista rilasciata oggi – lunedì 6 gennaio 2020 – a Libero quotidiano, ha parlato – aprendo la possibilità a possibili sorprese – solamente di un’ospitata, sottolineando come Romina Power sia meno entusiasta di Al Bano dall’idea di partecipare come concorrenti. Sta di fatto che i fan della coppia non attendono l’ora di sapere come finirà questa vicenda.

Malgioglio e le battute sui gay

Oltre Sanremo c’è di più. Cristiano Malgioglio a Libero ha parlato degli insulti omofobi che lui non ha mai conosciuto e sui quali, in caso, è pronto a riderci su: «No, non so cosa sia l’omofobia su di me. Forse una sola volta. Facevo le serate in piazza negli anni ’80. Mi presentavo in un certo modo, un ragazzo mi sfotteva emi dava del gay. Ma io non mi sono scomodato. Gli ho detto: ‘Ma se ieri sera volevi venire nel mio letto…’. Ha smesso». Poi invita tutti ad accettare l’ironia dicendosi, però, felice che ora le coppie omosessuali possano sposarsi.

Il rimpianto del disco in turco

Infine il retroscena su un suo lavoro bloccato (anche se non si sa da chi): «Ho un rimpianto – ha confessato Cristiano Malgioglio -. Volevo fare un disco in lingua turca, ma forse ho fatto paura ai paesi arabi. Non ci sono riuscito. Prima o poi ci riuscirò a cantare in turco».

(foto da profilo Instagram)