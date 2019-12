Amadeus svela in anteprima i nomi dei Big in gara a Sanremo 2020

I nomi dovevano essere svelati il prossimo 6 gennaio, ma Amadeus ha fatto uno strappo alla regola e ha regalato a La Repubblica, in anteprima, la lista dei big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020. E all’Ariston andranno molti giovani della scena rap attuale italiana, insieme a grandi e storici protagonisti delle precedenti edizioni della kermesse musicale. Tanti talent show a anche qualche prima assoluta, nonostante una carriera di grido alle spalle, come accade per Piero Pelù.

Contattato telefonicamente da La Repubblica a Potenza, dove questa sera (31 dicembre) Amadeus presenterà il classico di fine anno targato Rai all’insegna di musica e intrattenimento, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020 ha annunciato la lista dei big, tenuta segreta fino a poche ore fa. E si è divertito a definire il prossimo Festival ‘freestyle’, facendo riferimento ai molti rapper presenti.

I big in gara a Sanremo 2020

Ci saranno «Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù alla sua prima volta, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki, altro ex di Amici».

Gli ospiti, Tiziano Ferro e Rula Jebreal

La prima serata di Sanremo 2020 (in programma dal 4 al 9 febbraio) vedrà come ospite Salmo, mentre c’è grande attesa per la presenza perpetua di Tiziano Ferro in tutte le puntate. Poi Amadeus parla anche della polemica su Rula Jebreal: «L’ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me».

