Dopo il salotto di Tiki Taka è arrivato il momento per Wanda Nara di lasciare momentaneamente il mondo del calcio, almeno in televisione, e di entrare nella famiglia del Grande Fratello Vip. Il reality è molto amato in argentina e c’è molta curiosità nel vedere in azione nei panni di opinionista la signora Icardi. Ricordiamo che lo scorso anno entrò come concorrente nella casa Ivana Icardi, sorella del marito di Wanda Nara, che però non ebbe parole al miele per la showgirl. Il nuovo volto femminile del Grande Fratello Vip ha incantato i fotografi con un decoltè da urlo, prima di spiegare come per lei è una grande opportunità quella che gli ha offerto la famiglia di Mediaset:

“Sono una fan del Grande Fratello e l’ho sempre seguito, a partire dal format argentino. Penso che tutti abbiamo una personalità nascosta, che dentro la casa dopo un po’ si esprime. Partecipare non è facile. Con Alfonso si è creata una bella amicizia, anche se all’inizio quando ho visto la sua chiamata ero preoccupata e pensavo “Chissà che avrà scoperto”. Sarà difficile gestire la mia vita tra Milano, Roma e Parigi con la mia famiglia è divisa. In tutto ciò anche Mediaset fa parte della mia famiglia e non potevo lasciare questa proposta. Faccio a Mediaset Tiki Taka che ha delle regole e non posso far uscire la mia personalità, penso che qui mi conosceranno tutti un po’ meglio per quella che sono davvero. Anche perché in argentina mi occupavo di spettacolo, ero spesso ospite nelle varie soap opera ed ero molto famosa”.

Una situazione familiare particolare quella di Wanda Nara, dato che Mauro Icardi è passato al Paris Saint German e si trovano lontani:

“Una sua sorpresa? È difficile perché ricomincia la Champions, però sicuramente mi accompagnerà via Facetime e Whatsapp che ci consentiranno di stare vicini”.

Wanda Nara è mamma di ben cinque bambini, di cui tre avuti dal primo marito Maxi Lopez. Sono tutti contenti di vedere la mamma in televisione, specie la più grande:

“L’ho portata qui a vedere la Casa qualche giorno fa e la vedeva enorme, dal vivo è tutto diverso. Sono tutti contenti, anche i piccoli. Non so come organizzarmi tra Parigi e Roma, sto vedendo man mano che ci saranno le puntate come andare avanti. Ho dovuto lasciare Tiki Taka perché andava in onda la stessa sera del Grande Fratello, non ho mai voluto una tata ma penso proprio che stavolta con tutti questi impegni mi servirà. Come si parla a casa? Tutti i bambini parlano italiano, per me all’inizio è stato difficile impararmi perché ci sono tanti argentini in Italia”.

Quando le si chiede dove vede il suo futuro tra Parigi, Milano e Roma è molto aperta ad ogni soluzione:

“Devo dire che Roma è una città che ti entra davvero nel cuore, la amo e i romani sono calorosi come gli argentini. Anche a Milano stiamo bene, poi devo dire che a Parigi non pensavo davvero che avremmo trovato così tanti amici in poco tempo. Non so cosa il futuro ci riserverà”.

Quando gli si chiede di Daniele De Rossi che si è ritirato nelle ultime ore dal calcio giocato dopo l’esperienza al Boca Juniors la showgirl usa parole dolci e sorride quando le si chiede del calciomercato relativo al marito:

“Sono molto orgogliosa che abbia scleto di andare al Boca Juniors e in Argentina. Ognuno deve finire la sua carriera con un’esperienza che gli può rimanere nel cuore, lui si porterà con sé l’esperienza perché siamo stati tutti pazzi di lui. Icardi alla Roma? Non so davvero (ride ndr)”.

L’appuntamento con la doppia partenza del Grande Fratello Vip è per l’8 e il 10 gennaio su Canale 5.