Il suo istinto difficilmente le ha dato torto, e ora Wanda Nara Icardi si prepara ad una nuova avventura. Dopo aver orchestrato il passaggio del marito calciatore Mauro Icardi dall’Inter al Paris Saint Germain, attirandosi l’odio di non pochi maschietti, la manager conduttrice e showgirl ha parlato con Grazia del suo nuovo ruolo all’interno del Grade Fratello Vip.

Wanda Nara : «Le decisioni impopolari mi hanno dato ragione»

LEGGI ANCHE> Altro processo per Fabrizio Corona: accusato di aver inventato il flirt tra Brozovic e Wanda Nara

Con una intervista rilasciata al settimanale Grazia, Wanda Nara Icardi parla della sua nuova avventura televisiva: sarà infatti opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. «Alfonso Signorini mi ha proposto l’idea e mi sono fidata» dice, aggiungendo anche che vorrebbe farsi conoscere «soprattutto dalle donne». «Purtroppo – continua Wanda Nara – sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore». Un ruolo non facile da ricoprire, tanto che confessa di soffrire di essere stata «talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della carriera». Poi la stoccata:« Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione». Il marito infatti, ex attaccante dell’Inter, sta disputando una buona stagione al Paris Saint Germain, anche se questo lo tiene lontano dalla sua famiglia. «Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli – ha raccontato al settimanale Grazia- . Non è stato facile».

(Credits immagine di copertina: Instagram wanda_icardi)