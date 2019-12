Altro processo per Fabrizio Corona: accusato di aver inventato il flirt tra Brozovic e Wanda Nara

Proseguono i guai giudiziari di Fabrizio Corona. Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha imposto la permanenza in carcere per scontare la precedente pena, l’ex fotografo dei vip tornerà di nuovo nell’aula di un tribunale (sempre quello meneghino) per difendersi da un’accusa di diffamazione. La denuncia è stata presentata dal calciatore dell’Inter Marcelo Borzovic dopo le illazioni su un suo presunto flirt con Wanda Nara, moglie dell’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE > Fabrizio Corona deve scontare la pena per intero in carcere

Il processo si terrà a Milano il prossimo 12 marzo, quando Corona siederà davanti ai giudici – in compagnia dei suoi legali – per rispondere dell’accusa di diffamazione. La denuncia era stata presentata dallo stesso centrocampista dell’Inter, da Wanda Nara e Mauro Icardi. Il motivo? Sulla sua rivista – King Corona magazine – era stato ipotizzato il flirt tra la moglie dell’ex capitano nerazzurro e il calciatore croato.

Fabrizio Corona a processo per diffamazione

La questione si inseriva quando nello spogliatoio dell’Inter erano emerse tensioni palpabili nel corso della scorsa stagione. Secondo la rivista di Fabrizio Corona – che si occupa, in primis, di gossip – la rottura tra Brozovic e Icardi era dovuta proprio a qualche attenzione sospetta del centrocampista nei confronti della moglie dell’ex capitano. Una notizia mai confermata e, per questo motivo, si è proceduto con la denuncia ufficiale per diffamazione nei confronti dell’ex fotografo dei vip.

Il processo il prossimo 12 marzo

Il processo si terrà a Milano il prossimo 12 marzo e rappresenta l’ennesima presenza di Fabrizio Corona all’interno di un’aula giudiziaria dopo le precedenti accuse e condanne per diversi reati. L’ex fotografo dovrà motivare le fondamenta di quell’indiscrezione-ipotesi che fece il giro dei social, creando un caso ancora più complicato di quello che sembrava essere in origine.

(foto di copertina: ANSA/ DAL DAL ZENNARO + Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire)