I nove mesi che Fabrizio Corona ha passato in affido non valgono più: l’ex paparazzo dovrà scontare la pena per intero in carcere. È la decisione presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che già aveva revocato l’affidamento lo scorso aprile riportando Corona nel carcere di San Vittore dove si trova tutt’ora.

Fabrizio Corona deve scontare la pena per intero in carcere

I nove mesi passati in affido tra febbraio e novembre 2018 non valgono: Fabrizio Corona dovrà ricominciare da capo e scontare la sua pena per intero in carcere. «Sono basito, senza parole» ha dichiarato l’avvocato Ivano Chiesa, uno dei legali di Corona, preannunciando che insieme alla collega Antonella Calcaterra «impugneremo la decisione in palese contrasto di giudicato con la sentenza di assoluzione (sul caso dei contati trovati nel controsoffitto ndr) e sulle misure di prevenzione, nonché in contrasto con una precedente valutazione dello stesso Tribunale di Sorveglianza». Il tribunale di sorveglianza aveva revocato l’affido lo scorso aprile dopo aver rilevato delle violazioni da parte di Fabrizio Corona delle limitazioni a lui imposte. I giudici avevano infatti stabilito che scontare la pena in carcere era allora «soluzione non solo necessitata, ma anche adeguata» al «livello di consapevolezza» di Corona, considerando il programma di cure all’esterno «inadeguato».

(credits immagine di copertina: Instagram fabriziocoronareal)