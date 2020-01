«Quella si merita due schiaffi che le devi spaccare la colonna vertebrale», la frase choc di Salvo del GF Vip | VIDEO

Parole gettate lì, durante un discorso da spogliatoio tra uomini, come se non ci fosse neanche una telecamere a riprenderlo. Questo aspetto rende ancora più gravi le dichiarazioni fatte da Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello 1 e oggi protagonista del GF Vip, durante una chiacchierata con i suoi coinquilini all’interno della casa più famosa e spiata di Cinecittà. Un giudizio sessista, volgare e violento riferito a un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis, che ha provocato l’indignazione dei social che, ora, chiedono l’espulsione immediata del pizzaiolo siciliano dal reality.

«Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio – ha detto Salvo Veneziano nel corso di una chiacchierata ridacchiante con gli altri coinquilini, tutti reduci dalla prima edizione del Grande Fratello 1 -. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux».

La frase choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis! Secondo voi, si merita la squalifica? #GFVIP pic.twitter.com/kwnMPOxylE — TrashTVstellare (@trashtvstellare) January 13, 2020

Le frasi choc di Salvo Veneziano al GF Vip

Come si vede dal video, andato in diretta televisiva andata in onda su Mediaset Extra, che segue 24 ore su 24 le mirabolanti imprese degli inquilini più spiati d’Italia, il pizzaiolo siciliano – uno dei protagonisti più amati della prima edizione del reality, in Italia – accompagna il tutto con gesti che rendono ancor più volgare (se mai ce ne fosse bisogno) il suo discorso sessista riferito a Elisa De Panicis.

La richiesta di espulsione sui social

Sessismo spinto e non solo, che ha provocato l’inevitabile indignazione dei social che ora, attraverso una valanga di Tweet, chiedono l’immediata espulsione di Salvo Veneziano dal reality di casa Mediaset. E, nel corso della giornata di oggi, il siciliano ha ripetuto concetti simili anche parlando di un’altra partecipante al GF Vip, Paola Di Benedetto: «Pensavo fosse più alta, sono abituato a molto meglio. Non è mia figlia, deve rimanere solo la pelle».

