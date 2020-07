Salvini, sudato, sconsiglia alla Meloni di abbracciarlo: scherzano sull’hashtag #SalviniPuzza? | VIDEO

Fine del comizio di Matteo Salvini in piazza del Popolo a Roma. Il leader della Lega aveva appena concluso il suo intervento sul palco, durato circa un quarto d’ora. È stato lui a chiudere la manifestazione del 4 luglio, con l’investitura definitiva di leader della coalizione che cercherà – qualora dovessero esserci nuove elezioni – di andare al governo. La responsabilità di questo ruolo lo spinge evidentemente a invitare i suoi alleati sul palco, per una serie di fotografie da pubblicare sui social network. Con Giorgia Meloni sembrano aver scherzato sul tormentone di questi giorni, ovvero “Salvini puzza“.

Salvini puzza, il siparietto con Giorgia Meloni alla fine del comizio

Dopo essersi sbracciato per salutare le 4mila persone presenti in piazza a Roma, Matteo Salvini ha chiesto a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani di salire sul palco per farsi scattare qualche fotografia. Quando la leader di Fratelli d’Italia, però, è salita sul palco, Matteo Salvini le ha fatto segno di non abbracciarlo perché, anche a causa del caldo, aveva la camicia sudata.

Non si sente l’audio, perché la regia del comizio aveva appena mandato nelle casse la musica trionfale che è stata scelta per l’evento, ma la gestualità e il labiale sembrano piuttosto eloquenti. A quel punto, Giorgia Meloni, infatti, sembra aver scherzato sull’hashtag #Salvinipuzza che ha caratterizzato Twitter in Italia nel corso della giornata di ieri.

Al termine della prima visita a Mondragone, quando è stato costretto a rinunciare al comizio per le proteste dei manifestanti, Matteo Salvini si era reso protagonista di un’uscita infelice sui suoi social. Nel corso di una diretta aveva detto: «Eh sì, puzzo, sì, puzzo! Se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbero, Salvini puzzi! E ci credo, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia». La frase era stata occasione di polemiche e dell’hashtag che abbiamo citato. Alla fine del comizio, con Salvini tutto sudato per il caldo e per la tensione del comizio, Giorgia Meloni e il leader della Lega sembrano averci scherzato su.