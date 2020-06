Salvini dice che Lucia Azzolina «non supererebbe la Maturità»

Dopo il lungo, estenuante e aspro confronto andato in scena domenica sera da Barbara D’Urso, Matteo Salvini ha trovato tempo per rispondere alle domande di Non Stop News su RTL 102.5. Il leader della Lega ha parlato degli Stati generali, delle discussioni all’interno del governo e del tema della scuola. E proprio su quest’ultimo argomento, seguendo il trend topic social in voga in queste ore, il senatore ha lanciato l’ennesima frecciata alla ministra: Salvini contro Azzolina che non supererebbe l’esame di Maturità.

«Sul tema della scuola dovevamo fare di più. Nel pieno della pandemia nessuno giustamente voleva riaprire, ma tutta Europa ha già riaperto da maggio le scuole primarie e secondarie, sono ripartiti con dieci o quindici studenti per classe – ha detto Matteo Salvini -. In Italia con un ministro inadatto abbiamo parlato solo di plexiglas, se facesse la maturità non penso passerebbe l’esame».

Salvini contro Azzolina: non supererebbe la Maturità

L’affondo di Salvini contro Azzolina prosegue sul tema delle riaperture che, ormai, sono previste per settembre (anche se ancora la situazione è molto buia, visto che non è stata definita una data). «Avremmo potuto riaprire alla fine di maggio – ha aggiunto – come ha fatto la Francia che ha avuto i nostri stessi problemi. Da genitore non accetto che il ministro ci dica che prima di agosto gli insegnanti, i genitori e gli studenti non sapranno quando e come si riapre. Non sono disposto ad accettarlo, faremo le barricate».

I litigi nel M5S

Il leader della Lega parla anche della frattura interna al Movimento 5 Stelle arrivata dopo il botta e risposta a distanza tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo. Secondo Salvini, queste liti continue possono avere solamente uno sfogo verso il mare delle elezioni anticipate.

