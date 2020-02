La Geografia secondo Salvini: dopo il porto di Madrid, il Giappone confina con la Cina | VIDEO

Negli ultimi mesi abbiamo scoperto nuove carte geografiche, come dei Cristoforo Colombo moderni. Abbiamo saputo che l’Emilia-Romagna confina con il Trentino Alto Adige, che Madrid ha un porto e ora siamo venuti a conoscenza del ricompattamento delle placche orientali con la Cina che confina con il Giappone. Le lezioni sono state fornite da grandi esponenti della Lega e l’ultimo aggiornamento arriva direttamente dalla viva voce di Matteo Salvini.

Nel corso di una conferenza stampa in Liguria, il segretario del Carroccio ha parlato dell’emergenza Coronavirus, sottolineando come l’Italia sia il terzo Paese per numero di contagi, dietro Cina – primo focolaio della diffusione – e il Giappone. E proprio dopo aver citato i due Paesi asiatici, arriva l’ennesima gaffe geografica che fa il paio con quella di qualche giorno fa quando, parlando del caso Open Arms, parlò del porto di Madrid (che si trova al centro della Spagna, senza la minima possibilità di uno sbocco in mare).

Siete una banda di irresponsabili e cialtroni. Esempio di quanto il populismo abbia condotto allo sbando il nostro Paese. Cultura e Competenza: unica ricetta per uscire da questo baratro. #facciamorete #ventisette02FR pic.twitter.com/LTnVk2tVSd — mgd #facciamorete (@mgabrielladavid) February 27, 2020

Salvini e i confini del Giappone

«È evidente che qualcuno ha sbagliato qualcosa se l’Italia è il terzo Paese al Mondo per contagi davanti perfino al Giappone che confina con la Cina», ha detto Matteo Salvini. Ovviamente si tratta di una gaffe geografica. Il Giappone, infatti, è un arcipelago e non può confinare con la Cina. Oltretutto, davanti alle sponde nipponiche si può parlare di Corea del Sud, Corea del Nord e, al massimo, di Russia. Ma c’è comunque il mare di mezzo. Parecchia acqua. Come dire che l’Italia confini con l’Albania, perché la costa adriatica affaccia sullo stesso mare del Paese dell’ex-Jugoslavia.

(foto di copertina: da profilo Twitter + Google Maps)