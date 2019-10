Lucia Borgonzoni, candidata della Lega in Emilia, dice che la regione confina con il Trentino

Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega per la regione Emilia-Romagna

Qualche piccolo problemino con i confini dell’Emilia-Romagna. L’hanno definita così la performance in geografia nella redazione di Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Radiouno che oggi ha avuto come ospite Lucia Borgonzoni, leghista candidata alla carica di governatore dell’Emilia-Romagna nelle prossime elezioni di gennaio 2020. Il suo nome, due giorni fa, è stato confermato da Matteo Salvini, che l’ha proposta – senza ombra di dubbio – come candidata unitaria di tutto il centro-destra.

Lucia Borgonzoni, la gaffe sui confini dell’Emilia-Romagna

I conduttori di Un giorno da pecora, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, hanno fatto alcune domande sulla geografia della regione a una delle papabili candidate per il successo elettorale. In modo particolare, però, Lucia Borgonzoni è inciampata sui confini dell’Emilia-romagna. La regione, infatti, ha sette confini politici. La Borgonzoni è andata alla grande sulle prime cinque regioni, individuando correttamente i confini con il Veneto, la Lombardia, la Toscana, la Liguria e le Marche. Tuttavia, sugli altri due nomi ha esitato.

Lucia Borgonzoni dice che l’Emilia confina con il Trentino

«C’è il Trentino?» – ha detto a un certo punto. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro l’hanno subito corretta: «Ma è l’Emilia-Romagna che si è alzata o è il Trentino che si è abbassato? Proprio no!». La Borgonzoni, che ha sorriso a quell’errore, ha poi completato la risposta con i confini con il Piemonte e con lo stato di San Marino che, tuttavia, non aveva preso in considerazione quando le era stata posta la domanda: «Ah vero – ha detto -. Con gli abitanti di San Marino abbiamo anche il problema dei frontalieri».

Il quiz di geografia del territorio era stato fatto proprio per rassicurare – stando alle parole dei conduttori – Giorgia Meloni sulla preparazione di Lucia Borgonzoni come candidata ideale per l’Emilia-Romagna. Stando all’esito del test, qualche problemino sembra esserci.