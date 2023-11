I temi al centro del Salone dei Pagamenti 2023

Dal 22 al 24 novembre, il più grande centro congressi d’Europa, il MiCo Milano Congressi, ospiterà il Salone dei Pagamenti 2023. L’evento, organizzato da ABI (Associazione Bancaria Italiane) e arrivato alla sua ottava edizione, si snoderà in tre giorni tra dibattiti, workshop tematici e l’intervento di oltre 300 relatori. I temi affrontati tra le sale e l’area expo, saranno molto attuali: dal futuro dei pagamenti globali, all’intelligenza artificiale nei pagamenti, passando per la moneta digitale, il futuro dell’e-commerce e dei consumatori. Ci sarà ampio spazio anche per le più innovative startup e per le novità del panorama fintech italiano.

Salone dei pagamenti 2023, i temi al centro dell’evento

Giornalettismo, media partner del Salone deiPagamenti, affronterà tutti i temi sul tavolo nel corso di questa tre-giorni di eventi e incontri, partendo da alcuni dei concetti alla base della visione presente e futura dei pagamenti digitali. Per esempio, nella giornata di oggi abbiamo approfondito il tema della payvolution e di come gli italiani si stanno approcciando all’intelligenza artificiale. Perché l’AI è già entrata a far parte di molte banche, anche se molti nostri concittadini si sono detti molto dubbiosi e perplessi su questa nuova tecnologia. Soprattutto in termini di sicurezza.

E i prossimi due anni sembrano essere quelli che potrebbero portare alla creazione dell’euro digitale. Una moneta “virtuale”, non fisica, ma che ha il suo stesso valore nominale: un euro varrà sempre un euro. Anche se in formato digitale. La BCE ha dato il via libera alla cosiddetta “fase di preparazione” ed entro la fine del 2025 sapremo se questo progetto – di cui si parla da anni – diventerà realtà. E anche di questo tema, come degli altri, si parlerà nel corso dei tre giorni del Salone dei Pagamenti.