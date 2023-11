Il concetto di Payvolution e la fondamentale importanza di intercettare i trend

Dal futuro dei pagamenti globali, passando per intelligenza artificiale e moneta digitale. Cosa si intende per payvolution e perché è fondamentale in un evento come il Salone dei Pagamenti 2023

Immaginate il negozio del futuro. Anche se la materia, il contatto con la merce e con le persone saranno sempre elementi importanti, un ruolo fondamentale sarà ricoperto, senza alcun dubbio, dalle interazioni in ambito digitale. I rivenditori, infatti, dovranno prendere in considerazione esigenze sempre nuove da parte del cliente, che vorrà contare su una esperienza maggiormente personalizzata, comoda, che possa integrarsi perfettamente con le sue attività quotidiane (che gli sottraggono spazi di tempo libero e lo portano ad appoggiarsi su esperienze d’acquisto sempre più di carattere digitale). Con questo salto verso il futuro – ma in realtà, per certi aspetti, qui riconosciamo già il nostro presente – si può sicuramente introdurre il concetto di payvolution.

Il concetto di payvolution al Salone dei Pagamenti 2023

Il Salone dei Pagamenti 2023 rafforzerà la sua attenzione nei confronti dell’evoluzione – se non della vera e propria rivoluzione – del pagamento digitale. Ci sono nuovi dati, nuovi trend e nuove dinamiche di mercato che dovranno essere prese in considerazione. Le nuove generazioni, alle quali sono rivolti numerosi incontri nell’ambito del Salone dei Pagamenti 2023, scopriranno – ad esempio – come valorizzare la propria indipendenza attraverso lo strumento del pagamento digitale o di come questa storia affondi le sue radici in una tavola calda americana: pionieri della moneta digitale, anticipatori del futuro. Le storie esemplari che saranno raccontate nel corso del Salone dei Pagamenti mostrano come la payvolution, in realtà, sia iniziata da decenni e come adesso stia accelerando fortemente, sotto spinte molteplici e multidirezionali.

La svolta dell’ultimo periodo, sicuramente, è stata data dall’intelligenza artificiale. Consumatori, esercenti, banche, payments companies avranno occasione di coglierne opportunità e di fronteggiarne gli inevitabili rischi. Sicuramente, nel bene e nel male, l’AI – applicata anche al settore dei pagamenti e all’ecosistema finanziario – segnerà il passaggio di un’epoca, una nuova tappa nel percorso della payvolution. L’importante è non cadere nella tentazione di percorrere, in maniera acritica, le scorciatoie che l’intelligenza artificiale (anche in questo ambito) potrebbe presentare. Sarà fondamentale, sempre in questo viaggio che verrà affrontato attraverso incontri e workshop del Salone dei Pagamenti, capire l’importanza delle regole del settore e delle leggi che, soprattutto a livello europeo, andranno a normare un territorio di fatto inesplorato. Non c’è ancora quel retroterra esperenziale – e le nuove iniziative anche in ambito istituzionale stanno cercando di porre rimedio a tutto ciò – che assicura una completa immunità rispetto ai rischi dell’intelligenza artificiale. E con un G7 a guida italiana alle porte che di questo si occuperà in maniera prioritaria, il dibattito che si svolgerà a Milano nei giorni del Salone dei Pagamenti sarà sicuramente importante per definire meglio questa tappa della payvolution.

Le evoluzioni nel settore

Allo stesso tempo, verranno presi in considerazione i passaggi in avanti che sono stati fatti (e di cui si parla ormai da tempo) sulla moneta digitale, anche in area euro; saranno analizzate le caratteristiche che stanno rivoluzionando il settore dell’e-commerce (dai wallet, fino ad arrivare alle rateizzazioni e al concetto del buy-now-pay-later), si valuteranno le azioni preventive nei confronti del moderno crimine finanziario.

Si aprono, insomma, nuove frontiere e nuove sfide nell’accettazione dei pagamenti e millennials e Gen Z sono chiamati sempre di più a dare un contributo a questo trampolino verso il futuro. Nuove piattaforme, start-up, aziende dall’alto tasso di evoluzione tecnologica anche in ambito finanziario che accompagnano l’utente nelle sfide della payvolution tireranno la volata. Il Salone 2023 sarà pronto a misurarne la temperatura e la spinta propulsiva.